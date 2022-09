Booba a rendu hommage à l’Algérie de façon sensationnelle durant son concert au stade de France

Booba reste l’un des piliers du rap français. Il a toujours démontré son amour pour les pays hors de l’Europe. Il a déjà rendu hommage à l’Afrique ainsi qu’à plusieurs personnes africaines dans ses clips. Cette fois-ci, il s’adresse à l’Algérie. Lors de son dernier concert, l’artiste affirme son amour pour le pays et lui rend hommage de façon spectaculaire. Et cela, devant tous ses fans.

Une admiration pour l’Algérie depuis toujours

Samedi dernier, le rappeur de 45 ans a fait un concert au stade de France. Il a réuni plus de 80.000 fans ce soir-là. Lors de son spectacle, il ne cache pas son amour et son admiration pour l’Algérie.

Pour marquer l’occasion, la star du rap s’est munit du drapeau vert, blanc rouge sur scène et pour montrer sa fierté pour ce pays, Booba incite son public à chanter avec lui « one, two, three, Viva l’Algérie ». En plus, il fait monter sa fille sur l’estrade afin de faire le show avec lui.

Cette interprétation de la chanson des champions de la Coupe arabe en 2021 n’est que l’affirmation de son penchant pour l’Algérie. En effet, Booba a déjà pris des photos de lui en portant le maillot des verts. D’ailleurs, ses fans l’ont déjà vu l’enfiler à plusieurs reprises.

Décidément, ce concert était plein de surprises. Ce rappeur connu pour avoir une grande gueule, l’a encore ouvert une fois de trop. Et cela, devant ses milliers de fans et les journalistes. Il a parlé du gaz algérien, convoité par l’Etat français et a également exprimé son souhait de pouvoir en bénéficier pour cet hiver. Cette déclaration a fait réagir plus d’un.