Boom économique à Marrakech : l’artisanat local en plein essor, une croissance record prévue pour 2025

Marrakech, ville emblématique du Maroc, est en train de connaître un véritable boom économique. Au cœur de cette dynamique, l’artisanat local se distingue par son essor impressionnant. Les prévisions pour cette année 2025 sont plus qu’encourageantes, laissant présager une croissance record. Cet article vous propose d’explorer les raisons de ce succès et les perspectives d’avenir pour l’économie marrakchie.

Découvrez comment l’artisanat traditionnel marocain contribue à façonner le visage économique de Marrakech et pourquoi cette tendance n’est pas prête de s’inverser.

Boom des exportations artisanales à Marrakech au premier trimestre 2025

Le premier trimestre de l’année 2025 a été marqué par une croissance impressionnante de 24% des exportations de produits artisanaux de Marrakech, comparé à la même période en 2024. Cette hausse est principalement attribuée à l’essor des exportations de tapis, d’articles en cuivre et de bijoux, selon les chiffres de la Direction Régionale de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire de Marrakech-Safi.

Les tapis ont dominé les exportations avec 30% du total, suivis par les articles en céramique et en pierre (15%) et le cuivre (13%). Les États-Unis restent le principal marché pour ces produits artisanaux, représentant 44% des exportations.

Les produits phares de l’artisanat marrakchi à l’international

Les tapis, les articles en céramique et pierre, ainsi que les objets en cuivre sont les vedettes des exportations artisanales de Marrakech. Ces produits représentent plus de la moitié des exportations totales. Les tapis se distinguent particulièrement avec 30% du total des exportations. Les articles en céramique et en pierre suivent avec 15%, tandis que le cuivre représente 13%.

Ces chiffres témoignent d’une progression significative par rapport au premier trimestre de 2024, notamment pour les tapis (+79%), les objets en cuivre (+66%) et les bijoux (+58%). Cette dynamique positive confirme l’attrait international pour l’artisanat marrakchi, avec les États-Unis, la France et l’Espagne comme principaux marchés.

Les États-Unis, premier marché d’exportation pour l’artisanat de Marrakech

Le marché américain se positionne en tête des destinations pour les produits artisanaux de Marrakech, captant 44% des exportations au premier trimestre 2025. La France et l’Espagne ne sont pas en reste, avec respectivement 18% et 11% des exportations. Ces chiffres témoignent d’une évolution positive par rapport à la même période en 2024.

L’artisanat marrakchi continue donc de séduire à l’international, confirmant son attrait auprès des consommateurs étrangers. Cette tendance est le reflet de la qualité et de l’authenticité des produits artisanaux de Marrakech, qui contribuent à renforcer l’image de marque de la ville ocre à l’échelle mondiale.