Boualem Charef rejoint le MCA, un tournant qui intrigue les supporters

Le MC Alger opère un tournant stratégique en réorganisant son organigramme sportif. Un changement clé vient d’être officialisé, marquant une nouvelle ère pour le club.

Cette initiative vise à renforcer la formation des jeunes talents, assurant ainsi un avenir prometteur pour l’équipe première.

Boualem Charef, un choix stratégique pour le MC Alger

Le MC Alger a récemment nommé Boualem Charef comme directeur technique sportif des jeunes catégories, suite à la résiliation du contrat de Salim Menad.



Ce choix s’inscrit dans une nouvelle stratégie visant à renforcer la formation au sein du club. Engagé pour trois saisons, Charef est chargé de développer un projet durable autour des jeunes talents.

Son expérience et ses compétences en détection et accompagnement des jeunes joueurs sont des atouts majeurs pour structurer la filière de formation et assurer une relève de qualité pour l’équipe première.

Une approche moderne et personnalisée

Boualem Charef entend révolutionner la formation des jeunes au MC Alger en mettant en place des programmes sur mesure.

En se concentrant sur les besoins individuels des joueurs, il vise à garantir une progression harmonieuse vers l’équipe première.

Son approche intègre le développement technique, tactique et mental, en s’appuyant sur des méthodes modernes et des technologies avancées.

Fort de son expérience dans le football algérien, Charef est bien placé pour comprendre les défis locaux.

Il souhaite créer un environnement propice à l’émergence de talents capables de rivaliser au plus haut niveau, consolidant ainsi l’avenir du club.

Un projet ambitieux pour l’avenir

Le MC Alger voit en Boualem Charef un pilier essentiel pour son projet de développement à long terme.

En misant sur une formation de qualité, le club espère non seulement renforcer son équipe première, mais aussi s’imposer sur la scène continentale.

Charef, avec son expertise reconnue, est chargé de structurer un programme qui permettra de détecter et de former les talents de demain.

En parallèle, le club souhaite instaurer une culture de l’excellence, où chaque jeune joueur est préparé à relever les défis du football moderne.

Cette vision ambitieuse vise à pérenniser les succès du MC Alger et à assurer sa compétitivité future.