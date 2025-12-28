Bouira se prépare à une récolte record avec 5,5 millions de litres d’huile d’olive en vue

La saison de la cueillette des olives bat son plein dans plusieurs communes de la wilaya de Bouira en Algérie.

Les producteurs locaux, soutenus par plus de 230 huileries, s’efforcent de maintenir la qualité reconnue de l’huile d’olive de la région.

Cueillette des olives à Bouira : un événement communautaire

La saison de la cueillette des olives a débuté dans plusieurs communes de la wilaya de Bouira, avec une ambiance festive et collaborative.

Les familles et les communautés locales se sont réunies pour participer à cette tradition annuelle, malgré une prévision de baisse de production par rapport à l’année précédente.

Les zones concernées incluent Lakhdaria, M’Chedallah, Aïn Bessam, Bechloul, El Adjiba, El Asnam, toutes reconnues pour la qualité supérieure de leurs olives.

La direction des services agricoles (DSA) estime une production d’environ 5,5 millions de litres d’huile d’olive pour cette saison.

Cette diminution est attribuée aux effets du changement climatique sur la floraison et la pollinisation, ainsi qu’à un déficit pluviométrique dans certaines régions. Cependant, l’esprit de coopération et l’enthousiasme local compensent largement ces défis.

Une production record en vue malgré les défis climatiques ?

La DSA prévoit une production de 5,5 millions de litres d’huile d’olive pour la saison 2025-2026, soit une baisse par rapport à l’année précédente où la production avait atteint 6,5 millions de litres.

Même avec une production en recul, la cueillette reste un moment fort. On s’organise entre voisins, on partage le travail et on garde cette fierté de produire une huile reconnue. Dahman, 42 ans, oléiculteur

Cette diminution est principalement due aux effets du dérèglement climatique sur la floraison et la pollinisation des oliviers, ainsi qu’à un déficit pluviométrique dans certaines régions.

Il faut également prendre en compte le phénomène naturel d’alternance de l’olivier : une année de forte production est souvent suivie d’une année plus faible, ce qui influence le volume global de la production. Malgré ces défis, la récolte se déroule dans un climat de coopération et de participation active des communautés locales.

Bouira, un acteur majeur de la production d’huile d’olive en Algérie !

La wilaya de Bouira se distingue par son rôle prépondérant dans la production d’huile d’olive en Algérie.

Ici, l’huile d’olive fait partie de notre identité. Même quand la production baisse, on sait que la qualité reste au rendez-vous. Ahlam, 35 ans, membre d’une exploitation familiale

Avec ses 37 000 hectares d’oliviers, dont plus de 28 000 sont en production active, elle est une zone clé pour l’industrie oléicole du pays.

Les régions de Lakhdaria, M’Chedallah, Aïn Bessam, Bechloul, El Adjiba, El Asnam sont particulièrement reconnues pour la qualité exceptionnelle de leurs olives et leur rendement élevé, contribuant ainsi à la renommée de Bouira en tant que producteur d’huile d’olive de premier plan.