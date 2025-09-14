Boulbaba Baalthabet : l’ascension fulgurante du nouveau bâtonnier des avocats

Boulbaba Baalthabet, un nom qui résonne désormais dans le monde juridique avec une force indéniable. Son ascension fulgurante vers le poste de bâtonnier des avocats a suscité l’admiration et l’étonnement de tous.

Mais qui est vraiment cet homme dont le parcours atypique et la détermination sans faille ont bouleversé les codes établis ? Comment a-t-il réussi à se hisser au sommet de la hiérarchie judiciaire en un temps record ?

C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article, en retraçant le parcours exceptionnel de Boulbaba Baalthabet, le nouveau visage du barreau.

Boulbaba Baalthabet, nouveau bâtonnier du barreau tunisien

Le juriste de renom, Boulbaba Baalthabet, a été élu à la tête du barreau tunisien pour le mandat 2025-2028. Avocat à la Cour de cassation, il succède à Hatem Mezriou en tant que bâtonnier.

L’élection s’est déroulée lors d’une assemblée électorale à la Cité de la Culture de Tunis, où Baalthabet a remporté la victoire dès le premier tour avec plus de 2100 voix, surpassant les huit autres candidats. Il devient ainsi le 23ème bâtonnier depuis l’indépendance du pays en 1958.

Le passage de relais entre Hatem Mezriou et Boulbaba Baalthabet

Après un mandat marqué par son dévouement, Hatem Mezriou cède sa place à Boulbaba Baalthabet en tant que bâtonnier du barreau tunisien. Baalthabet, qui a brillamment remporté l’élection dès le premier tour, se voit confier la responsabilité de poursuivre le travail de son prédécesseur.

Avec plus de 2100 voix en sa faveur, il devra faire face aux défis inhérents à ce rôle prestigieux. En tant que 23ème bâtonnier depuis 1958, il aura la lourde tâche de maintenir l’intégrité et l’indépendance du barreau tout en répondant aux attentes de ses pairs.