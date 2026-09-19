Bouzegza s’engage pour l’avenir de l’eau avec de nouvelles stations de dessalement en projet

Le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, a récemment dirigé une réunion à Alger pour évaluer l’avancement des projets de raccordement des stations de dessalement de l’eau de mer.

Ces initiatives visent à renforcer la sécurité hydrique en Algérie, en assurant une distribution équilibrée des ressources en eau vers les wilayas intérieures.

Suivi des projets de dessalement : où en sommes-nous ?

Lors d’une réunion à Alger, le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, a examiné l’avancement des projets de raccordement des stations de dessalement de l’eau de mer.

📷 صور .. وزير الري لوناس بوزقزة يترأس اجتماع عمل خصص لمتابعة مدى تقدم مشاريع الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر قيد الإنجاز. pic.twitter.com/heijuGZQj0 — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) September 15, 2026



Ces initiatives visent à renforcer la sécurité hydrique et à assurer une distribution équitable de l’eau vers les wilayas intérieures. Le dessalement est une solution durable face aux pénuries d’eau.

Les projets incluent des systèmes de conduites pour acheminer l’eau dessalée sur de longues distances. Le ministre a insisté sur l’importance de respecter les délais et d’accélérer les procédures pour garantir la réussite de ces projets stratégiques.

Progrès des projets de raccordement en aval

Les projets de raccordement en aval des stations de dessalement avancent à grands pas. À Tlemcen, Chlef et Mostaganem, les travaux visent à acheminer l’eau dessalée sur des centaines de kilomètres pour desservir plusieurs wilayas.

Ces infrastructures sont cruciales pour garantir une distribution équitable de l’eau. Le ministre Bouzegza a souligné l’importance de respecter les délais contractuels et d’accélérer les procédures administratives.

L’objectif est de mettre en service ces projets rapidement, renforçant ainsi la sécurité hydrique et améliorant l’accès à l’eau potable pour les populations concernées.

Accélération des projets de dessalement

Le ministre a mis l’accent sur l’importance d’une coordination efficace entre les parties prenantes pour accélérer la réalisation des projets de dessalement.

À Koudiet Acerdoune et Tighremt, les travaux avancent pour renforcer l’approvisionnement en eau potable des wilayas concernées.

Un nouveau projet à Tamda Ouguemoun, avec une capacité de 60 000 m³/jour, vise à desservir 11 communes de Tizi Ouzou. Respecter les délais contractuels est crucial pour atteindre les objectifs nationaux de sécurité hydrique et améliorer le service public de l’eau.