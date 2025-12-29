Braquage à Kairouan, un chauffeur de taxi pris pour cible dans une affaire qui secoue la ville

Un braquage surprenant s’est produit à Kairouan, dans le quartier El Menchia, où un chauffeur de taxi a été dépossédé de son véhicule par des agresseurs armés.

Suite à une fuite chaotique ayant conduit à un accident, l’enquête est désormais en cours pour retrouver les suspects. Découvrez les détails de cette affaire qui secoue la tranquillité de la ville.

Un chauffeur de taxi victime d’un braquage terrifiant à El Menchia

Dans le quartier paisible d’El Menchia, à Kairouan, un incident choquant a eu lieu dimanche matin. Un chauffeur de taxi indépendant, dont l’identité reste confidentielle, a été la cible d’une attaque effroyable.

Des malfaiteurs armés de lames imposantes ont menacé et dépossédé le malheureux chauffeur de son véhicule.

Les agresseurs, après avoir commis leur méfait, ont tenté de s’échapper avec le véhicule volé. Cependant, dans leur précipitation, ils ont heurté un mur, endommageant ainsi la voiture qu’ils ont finalement abandonnée avant de prendre la fuite à pied.

Une fuite chaotique, un véhicule abandonné

Dans leur hâte de fuir les lieux du crime, les malfaiteurs ont perdu le contrôle du véhicule volé et l’ont violemment percuté contre un mur.

Je fais ce métier depuis des années et je n’ai jamais imaginé me retrouver face à des individus armés. On part travailler pour gagner sa vie, pas pour risquer de la perdre.

Karim, 46 ans, chauffeur de taxi

L’accident a causé des dommages importants à la voiture, rendant toute tentative de poursuite impossible.

Contraints par les circonstances, ils ont dû abandonner le véhicule endommagé sur place et continuer leur fuite à pied. Le chauffeur de taxi, encore sous le choc, s’est immédiatement rendu au poste de police local pour signaler l’incident.

L’enquête débute : à la recherche des coupables

Après avoir signalé l’incident, le chauffeur de taxi s’est rendu au district de la sûreté nationale de Kairouan.

Quand on apprend ce genre de chose dans un quartier tranquille, ça fait peur. On réalise que ça peut arriver à n’importe qui, n’importe quand.

Hlima, 38 ans, habitante du quartier

Les forces de l’ordre ont immédiatement pris en charge l’affaire, examinant minutieusement le véhicule abandonné pour y trouver des indices.

Un procès-verbal judiciaire a été ouvert et une enquête est actuellement en cours pour identifier et arrêter les suspects. Les autorités sont déterminées à résoudre cette affaire et à traduire les coupables en justice.