Brésil : L’ambassadeur dévoile son attrait pour la Tunisie, une destination stratégique en devenir

L’ambassadeur du Brésil en Tunisie a récemment exprimé son intérêt pour le pays nord-africain, le qualifiant de « destination stratégique en devenir ». Cette déclaration souligne l’évolution positive des relations bilatérales entre les deux nations et met en lumière le potentiel économique et touristique croissant de la Tunisie. Cet article explore plus en détail les raisons de cet attrait et examine comment la Tunisie pourrait jouer un rôle clé dans la politique étrangère brésilienne à l’avenir.

Restez avec nous pour découvrir ce qui rend la Tunisie si spéciale aux yeux de l’ambassadeur brésilien.

Renforcement des liens bilatéraux entre la Tunisie et le Brésil : une rencontre prometteuse

Une réunion officielle a eu lieu ce jeudi entre Rachid Amri, ministre tunisien des Transports, et Fernando José Marroni De Zbreu, ambassadeur du Brésil en Tunisie. Cette rencontre avait pour objectif de consolider les relations bilatérales entre les deux nations.

Les deux dignitaires ont exprimé leur admiration pour les liens d’amitié qui unissent leurs pays respectifs et ont souligné l’existence de multiples opportunités de collaboration, notamment dans les secteurs économique, touristique et logistique.

Le secteur des transports, un levier stratégique pour le développement des échanges

Rachid Amri a souligné l’importance cruciale du secteur des transports dans la promotion des échanges commerciaux et humains. Il a affirmé la détermination de la Tunisie à intensifier ses relations avec le Brésil. Pour ce faire, il a suggéré la mise en place de programmes spécifiques, notamment dans le domaine de l’aviation civile, afin d’améliorer la mobilité des personnes et des biens entre les deux pays.

Cette proposition vise à exploiter au maximum le potentiel de coopération existant, en tirant parti des ressources naturelles, du patrimoine historique et des compétences humaines des deux nations.

La Tunisie, une destination stratégique pour le Brésil

Marroni De Zbreu a exprimé un vif intérêt pour la Tunisie, qu’il voit comme une destination stratégique à l’intersection des continents, avec un potentiel touristique, commercial et d’investissement considérable. Il a réitéré la volonté du Brésil de diversifier ses partenariats économiques à l’échelle mondiale, en se tournant davantage vers les marchés africains.

Les deux parties ont convenu de continuer les échanges entre experts afin d’identifier les domaines prioritaires de coopération dans le secteur des transports et de définir des mécanismes concrets pour leur mise en œuvre.