Brest : Youcef Belaïli est victime d’insultes racistes (VIDEO)

Au stade brestois, l’international algérien a reçu un accueil plutôt désagréable venant de certains spectateurs rémois. Youcef Belaïli a été victime de propos racistes et d’insultes. Mais que s’est-il réellement passé ?

Un accueil honteux pour Youcef Belaïli

La cruauté poursuit son cours encore et encore. La nouvelle recrue algérienne Youcef Belaïli a été la cible d’injures racistes pendant la rencontre opposant Reims à Brest dimanche dernier.

Au moment où Youcef allait tirer son penalty, les « On est en France » ou « On Two, Three! Rentre dans ton pays » et les gestes obscènes indécents ont accompagné l’algérien sur la pelouse.

Par ailleurs, un spectateur a même posté une vidéo sur les réseaux sociaux confirmant la tenue de ses insultes lancées à l’encontre de Youcef.

Hier pendant le match : « C’est un arabe, c’est un arabe celui-là, c’est normal ils nous font chier. Vive Éric Zemmour ! » pic.twitter.com/Oazixn0Ueh — SabbElMago (@Sabb723) February 21, 2022

Une enquête va être menée

Face à cela, le Stade brestois a affirmé qu’une enquête va être menée pour comprendre ce qui s’est vraiment passé. Les responsables ont indiqué qu’ils ont entendu parler de ces injures racistes, mais qu’ils ne vont pas réagir à chaud.

De coup, cette enquête se déroulera en assistance avec le club de Reims. Ensemble, ils établiront les éventuelles actions à mener. C’est ce qu’a indiqué Gregory Lorenzi le directeur sportif du terrain de jeu brestois.

De sa part, Michel Der Zakarian, le sélectionner du stade brestois a affirmé qu’il n’a rien entendu de ses propos.