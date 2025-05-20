BRIKS : Le succès fulgurant d’un produit Made in Algeria qui conquiert le monde

L’Algérie, terre de contrastes et de richesses, est aussi un vivier d’innovations. C’est dans ce pays du Maghreb que le produit BRIKS a vu le jour, avant de connaître une ascension fulgurante sur la scène internationale. Un succès qui s’inscrit dans la tendance actuelle de valorisation des produits locaux, tout en répondant aux exigences de qualité et de performance du marché mondial. Découvrez comment BRIKS, ce produit Made in Algeria, a su conquérir le monde et s’imposer comme une référence incontournable.

Une histoire inspirante qui démontre une fois de plus que l’ingéniosité n’a pas de frontières.

La naissance de Briks : une entreprise familiale algérienne innovante dans l’industrie automobile

L’entreprise familiale algérienne Briks, fondée par Kadri Meziane et ses deux fils, symbolise l’ambition et l’innovation dans le secteur automobile du pays. Spécialisée dans la production de plaquettes de frein pour véhicules fabriqués en Algérie, Briks s’est rapidement imposée comme un acteur majeur de la production locale.

Ses produits, reconnus pour leur fiabilité, leur qualité et leur accessibilité tarifaire, sont très demandés non seulement en Algérie, mais aussi à l’étranger, notamment au Moyen-Orient. L’usine de Briks, inaugurée en janvier 2024 près de Bordj Bou Arréridj, emploie actuellement 40 personnes et se distingue par une production entièrement locale.

Le positionnement de Briks : un acteur-clé dans l’industrie automobile algérienne

Briks se distingue par son engagement envers la production locale, malgré l’importation de certaines matières premières. Cette entreprise familiale a su s’imposer comme un pilier de l’industrie automobile algérienne grâce à ses plaquettes de frein de haute qualité et abordables. Les produits de Briks sont non seulement appréciés sur le marché local, mais aussi très demandés au Moyen-Orient, notamment en Égypte et au Qatar.

L’usine de Briks, située à proximité de Bordj Bou Arréridj, est un exemple de réussite industrielle locale. Avec une superficie de 2500 mètres carrés, elle emploie 40 personnes et prévoit une expansion pour produire localement ses matières premières.

L’expansion de Briks : une popularité croissante au-delà des frontières algériennes

La renommée de Briks ne se limite pas à l’Algérie. En effet, ses plaquettes de frein trouvent un écho favorable dans le Moyen-Orient, notamment en Égypte et au Qatar. Ces pays, où les services après-vente et de réparation automobile sont en constante demande de composants fiables et abordables, épuisent régulièrement leurs stocks de produits Briks.

Cette popularité s’explique par la qualité irréprochable des plaquettes de frein Briks, leur fiabilité et leur prix compétitif. L’entreprise a su tirer parti de cette demande pour étendre sa présence sur ces marchés, confirmant ainsi son statut d’acteur majeur dans l’industrie automobile.