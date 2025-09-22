BRIKS : L’équipementier algérien qui révolutionne le marché en 2025, une ascension fulgurante

L’Algérie est sur le point de marquer l’histoire du marché de l’équipement grâce à BRIKS, un équipementier local qui fait parler de lui. En quelques années seulement, cette entreprise a réussi à se hisser au sommet, bouleversant les codes établis et redéfinissant les standards de l’industrie.

Comment une telle ascension a-t-elle été possible ? Quels sont les facteurs clés de ce succès fulgurant ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, en explorant le parcours impressionnant de BRIKS, l’étoile montante de l’équipement algérien. Préparez-vous à plonger dans une histoire d’innovation, de détermination et de réussite hors norme.

BRIKS brille lors de la 4ᵉ édition de la Foire commerciale intra-africaine

La 4ᵉ édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), qui s’est déroulée récemment à Alger, a été le théâtre d’une performance remarquable de la marque algérienne BRIKS. Spécialisée dans la production de plaquettes de frein pour véhicules, BRIKS a su se distinguer en renforçant sa présence sur le marché local et en concluant plusieurs accords prometteurs à l’échelle continentale

.

Cette réussite marque une avancée significative dans son expansion industrielle. Grâce à une gamme complète de produits de qualité et durables, BRIKS a suscité un intérêt marqué parmi les professionnels du secteur, ouvrant ainsi la voie à une augmentation de la production locale et à une amélioration de la chaîne d’approvisionnement nationale.

Une gamme de plaquettes de frein adaptée à tous les véhicules

La marque BRIKS a su se démarquer lors de l’IATF en présentant une gamme complète de plaquettes de frein, conçues pour répondre aux besoins des véhicules légers, utilitaires et poids lourds. Ces produits, reconnus pour leur qualité et leur durabilité, ont suscité un vif intérêt parmi les importateurs, distributeurs et ateliers de réparation présents.

La performance technique des plaquettes de frein BRIKS, associée à leur compétitivité tarifaire, constitue un atout majeur sur un marché où le coût d’entretien est un facteur déterminant. Cette reconnaissance promet de stimuler la production locale, avec à la clé la création d’emplois et un impact positif sur la chaîne d’approvisionnement nationale.

Des ambitions d’expansion et d’investissement pour BRIKS

Fort de son succès à l’IATF, BRIKS envisage désormais d’étendre sa gamme de produits et de renforcer sa présence sur les marchés africains. Cette expansion pourrait dynamiser la production locale, créer des emplois et avoir un impact positif sur la chaîne d’approvisionnement nationale, encore largement tributaire des importations.

Par ailleurs, BRIKS prévoit d’investir dans la recherche et le développement afin d’améliorer encore les performances de ses plaquettes de frein, notamment en termes de sécurité et d’écologie. Ces projets ambitieux témoignent de la volonté de BRIKS de valoriser les compétences locales tout en répondant aux normes internationales, contribuant ainsi à l’évolution du secteur automobile algérien.