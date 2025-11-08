Budget 2026 : Comment la Première Ministre de Tunisie transforme les ambitions sociales du Président en réalités tangibles ?

Découvrez les grandes orientations politiques, économiques et sociales de la Tunisie pour 2026, présentées par la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri.

Un budget axé sur la justice sociale, la sécurité alimentaire et énergétique, l’équité fiscale et la facilitation des services administratifs, promettant une croissance économique et des mesures concrètes pour le bien-être des citoyens.

Budget 2026 : un mécanisme pour une justice sociale tangible

La Première Ministre tunisienne, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présenté le projet de budget 2026 comme un outil pour concrétiser une vision nationale globale.

Elle a souligné l’importance de la collaboration entre les secteurs public et privé, y compris le secteur bancaire, pour relever les défis du développement. Le budget est vu comme un moyen d’équilibrer les aspects sociaux, économiques et financiers de la nation.

Quatre objectifs majeurs ont été identifiés pour 2026. Ils visent à renforcer le rôle social de l’Etat par la création d’emplois, l’augmentation des salaires et des retraites, et le soutien aux secteurs prioritaires tels que la santé, le logement, les transports et l’éducation.

De plus, la sécurité alimentaire et énergétique, l’équité fiscale et la digitalisation des services administratifs sont également au cœur des préoccupations.

Quels sont les impacts économiques prévus du budget 2026 ?

Le budget 2026 prévoit une croissance économique de 3,3%, stimulée par une augmentation du revenu par tête d’habitant de 7,4% et une progression de l’investissement de 12%.

3,3 % Croissance prévue en 2026 Un rythme soutenu qui traduit la confiance retrouvée des acteurs économiques tunisiens.

Ces chiffres reflètent une amélioration significative de la situation économique du pays, soutenue par des initiatives publiques et privées.

Par ailleurs, le déficit courant devrait être réduit à 3,6%, grâce à une hausse des exportations et une maîtrise des importations.

Cette stratégie vise à renforcer l’économie nationale tout en préservant l’équilibre entre les aspects sociaux, économiques et financiers.

Des mesures concrètes pour transformer les ambitions en réalités !

Le budget 2026 prévoit des actions tangibles pour concrétiser ces objectifs. Il annonce l’ouverture de recrutements dans la fonction publique, la subvention des produits de base et une révision du fonctionnement des caisses sociales. Un soutien particulier est prévu pour les catégories à faible revenu.

Les nouveaux projets hospitaliers, s’ils se concrétisent, changeront la vie de beaucoup de soignants et de patients. On espère que cette fois, les promesses seront tenues.

Faycel, 35 ans, infirmier à Tunis

De plus, des investissements sont prévus dans le secteur de la santé avec la création d’institutions hospitalières, le renforcement du parc de transport en commun, ainsi que la construction et la réhabilitation d’établissements scolaires. Des projets spécifiques sont également envisagés pour promouvoir l’habitat social.