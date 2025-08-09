Burkini à Marrakech : Tensions et débats enflamment la ville, comprendre la polémique

Marrakech, ville emblématique du Maroc, est actuellement le théâtre d’une polémique qui fait grand bruit. Au cœur de cette controverse : le burkini. Ce vêtement de bain, porté par certaines femmes musulmanes, suscite des tensions et des débats passionnés dans la cité ocre. Quels sont les enjeux de cette polémique ? Pourquoi divise-t-elle autant les habitants et les visiteurs de Marrakech ?

Cet article vous propose de comprendre les différentes facettes de ce sujet sensible qui agite la perle du Sud depuis plusieurs semaines.

Le port du burkini au Maroc : un débat annuel

Chaque année, le Maroc, pays musulman généralement tolérant en matière de vêtements, est confronté à une controverse récurrente concernant le port du burkini. Les hôtels, qu’ils soient modestes ou luxueux, sont souvent les premiers lieux où la tenue de bain ample des femmes suscite des interrogations.

La question qui se pose est celle de la limite entre la politique vestimentaire de l’établissement et la liberté individuelle de s’habiller selon ses convictions. Récemment, une femme a exprimé son indignation sur Instagram après s’être vue refuser l’accès à un toboggan d’un parc aquatique à Marrakech en raison de son burkini, relançant ainsi le débat.

Controverse du toboggan à Marrakech : l’établissement répond

La polémique a éclaté lorsque Tata Zakia, une utilisatrice d’Instagram, a partagé sa frustration après qu’on lui a interdit l’accès à un toboggan dans un parc aquatique de Marrakech, malgré son ticket d’entrée payé. Elle portait un burkini, ce qui a suscité des réactions parmi ses 188 000 abonnés. L’établissement en question a répondu aux accusations, affirmant que leur politique n’était pas dirigée contre les burkinis.

Ils ont expliqué que certains toboggans étaient temporairement interdits aux burkinis pour des raisons de sécurité et d’essais techniques. Selon eux, le tissu du burkini pourrait s’accrocher, présentant ainsi un risque pour la sécurité des baigneurs. Ils ont également suggéré que le post de Tata Zakia visait principalement à créer du buzz.

Loi marocaine sur les contrats et recours des clients : comparaison avec la France

La loi marocaine stipule que les contrats légalement formés sont obligatoires pour les parties concernées, ce qui s’applique également aux établissements hôteliers. Les clients peuvent porter plainte contre un établissement hôtelier en documentant les faits via un huissier de justice ou en déposant une plainte sur le site chikaya.ma.

En France, les femmes ayant eu des litiges concernant le burkini ont souvent obtenu gain de cause. Il est à noter que le burkini est généralement fabriqué à partir du même matériau que les maillots de bain traditionnels et est conçu pour respecter les normes d’hygiène des piscines.