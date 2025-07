CAF CC : Choc algérien CSC contre USMA à 17h, un match à ne pas manquer !

Préparez-vous pour un affrontement électrisant dans le cadre de la CAF CC ! Le match tant attendu entre le CS Constantine et l’USM Alger promet d’être une rencontre palpitante. Prévu à 17h, ce duel algérien est l’un des plus attendus de la saison. Les passionnés de football sont impatients de voir ces deux géants s’affronter sur le terrain.

Restez connectés pour ne rien manquer de cette confrontation qui s’annonce mémorable. Alors, que vous soyez supporter du CSC ou de l’USMA, préparez-vous à vivre des moments intenses de football.

Quart de finale de la CAF CC : Duel algérien entre le CS Constantine et l’USM Alger

Le stade « Chahid Hamlaoui » de Constantine sera le théâtre d’un duel électrisant ce mercredi à 17h00, opposant deux géants du football algérien, le CS Constantine et l’USM Alger, en quart de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐋𝐄𝐒 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄𝐒 𝐄𝐓 𝐍𝐎𝐈𝐑𝐒 🔴⚫🇩🇿 (@usma_familly)



Ce match revêt une importance capitale pour les deux équipes, qui cherchent à marquer leur empreinte dans cette compétition continentale. Le CS Constantine, connu pour sa ferveur populaire et sa détermination, accède pour la première fois aux phases à élimination directe, tandis que l’USM Alger, forte de son expérience et de son vécu continental, a terminé la phase de poules en tête de son groupe.

Le parcours du CS Constantine et de l’USM Alger dans la compétition

Le CS Constantine, bastion de l’est algérien, a réussi à se hisser pour la première fois aux phases à élimination directe, après deux échecs lors des tours préliminaires. Le club a réalisé une belle performance en terminant deuxième derrière le Simba SC (Tanzanie), rejoignant ainsi l’USM Alger en quart de finale.

De son côté, l’USM Alger, championne africaine en 2023 et demi-finaliste l’année dernière, a dominé la phase de poules avec une attaque et une défense solides. L’entraîneur du CS Constantine, Kheireddine Madoui, est confiant et compte sur le retour de trois joueurs clés : Brahim Dib, Achraf Boudrama et Zakaria Bouhalfaya. L’USM Alger, quant à elle, vise un second sacre consécutif.

Les enjeux du match entre le CS Constantine et l’USM Alger

Ce duel algérien promet une bataille intense où chaque détail aura son importance. Le CS Constantine, sous la direction de Kheireddine Madoui, compte sur sa défense solide et sa capacité à créer la surprise pour renverser les pronostics. L’équipe est d’autant plus motivée avec le retour de trois joueurs clés.

De son côté, l’USM Alger, malgré un effectif riche et expérimenté, devra faire face à l’absence de son attaquant vedette, Ismail Belkacemi. Cette absence pourrait peser sur la performance offensive de l’équipe. Ce match s’annonce donc indécis et plein de rebondissements, offrant aux fans de football une véritable fête sportive.