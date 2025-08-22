CAF CC : Découvrez les redoutables adversaires de l’USMA et du CRB pour cette saison !

La nouvelle saison de la CAF CC s’annonce palpitante avec des adversaires redoutables pour l’USMA et le CRB. Les deux équipes algériennes, habituées aux joutes africaines, devront faire face à des défis de taille pour se hisser au sommet du football continental. Qui sont ces adversaires qui promettent de donner du fil à retordre à nos clubs locaux ? Quels sont leurs atouts et comment l’USMA et le CRB peuvent-ils les contrer ?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, en plongeant au cœur de cette compétition passionnante. Préparez-vous pour une saison riche en rebondissements !

Tirage au sort des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF 2025/2026

Le processus de tirage au sort des deux premiers tours préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF 2025/2026 vient d’être dévoilé, avec une attention particulière portée aux clubs algériens. L’USM Alger et le CR Belouizdad bénéficient d’une exemption du premier tour en raison de leur position dans le classement CAF. Ils n’auront donc qu’un seul tour préliminaire à disputer, le second, face aux équipes victorieuses du premier tour.

L’USMA sera opposée au gagnant du match entre Génération Foot du Sénégal et l’académie d’Amadou Diallo AFAD Plateau de Côte d’Ivoire, avec l’avantage de jouer le match retour à domicile. De même, le CRB affrontera le vainqueur du duel entre Bhantal FC du Sierra Leone et Hafia Conakry de Guinée, également avec l’avantage du terrain pour le match retour.

Potentielles confrontations pour l’USM Alger au second tour préliminaire

En ce qui concerne l’USM Alger, elle se prépare à affronter le vainqueur du duel entre Génération Foot, équipe sénégalaise, et l’académie d’Amadou Diallo AFAD Plateau, originaire de Côte d’Ivoire. Cette confrontation promet d’être intense et passionnante. L’avantage majeur pour l’USMA est qu’elle aura l’opportunité d’accueillir le match retour sur son propre terrain.

Cela pourrait s’avérer être un atout considérable, car jouer devant son public offre généralement un soutien moral significatif aux joueurs. Il est donc crucial pour l’USM Alger de maximiser cet avantage afin de progresser dans la compétition.

Le CR Belouizdad fait son grand retour dans la Coupe de la Confédération de la CAF

Après plusieurs années passées à disputer la Champions League, le CR Belouizdad fait son retour dans la Coupe de la Confédération de la CAF. Le club algérien devra affronter le vainqueur du match entre Bhantal FC du Sierra Leone et Hafia Conakry de Guinée lors du second tour préliminaire. Un défi de taille pour le CRB qui bénéficiera néanmoins d’un avantage non négligeable : celui de recevoir au match retour.

Cette opportunité pourrait s’avérer décisive pour le club, lui permettant de compter sur le soutien de ses supporters pour ce match crucial. Le CR Belouizdad est donc en bonne position pour faire un retour remarqué dans cette compétition.