CAF CC Demi-Finales : RS Berkane contre CS Constantine, suivez le match en direct !

RS Berkane domine CS Constantine en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération

Le 20 avril 2025, le stade municipal de Berkane a été le théâtre d’un match mémorable entre le RS Berkane et le CS Constantine. Cette rencontre, qui s’est déroulée à partir de 20h, était la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. L’arbitre libyen Moataz Ibrahim a supervisé ce duel intense qui s’est soldé par une victoire écrasante du RS Berkane sur le score de 4-0.

Les buts ont été inscrits par Mehri dès la première minute, Bassene à la 21ème minute, et Lamlioui qui a doublé la mise à la 54ème et 90ème minute. Les formations étaient dirigées respectivement par Chaabani pour le RSB et Madoui pour le CSC.

Analyse de la performance des équipes : RS Berkane et CS Constantine

Le RS Berkane, sous la houlette de Chaabani, a démontré une supériorité indéniable avec une composition solide incluant Mohamedi, El Moussaoui, Tahif, Assal, Menaout, Camara, Khairi, Labhiri, Mehri, Lamlioui et Bassène. Le CSC, dirigé par Madoui, n’a pas réussi à contrer l’offensive du RSB malgré la présence de Bouhalfaya, Baouche, Boudrama, Bellaouel, Bouguerra, Benchaira, Merbah, Dib, Temine, Benchaâ et Belhocoini.

Les buts ont été marqués par Mehri (1′), Bassene (21′) et Lamlioui qui a brillé avec un doublé (54′, 90′). Cette victoire de 4-0 du RSB témoigne d’une performance exceptionnelle et d’une stratégie efficace, laissant le CSC dans une position délicate pour le match retour.

