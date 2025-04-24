CAF CC : Le CS Constantine trébuche face à un défi colossal

Lors de la dernière rencontre de la CAF CC, le CS Constantine a fait face à un défi de taille. Malgré une préparation intense et une détermination sans faille, l’équipe algérienne a trébuché face à un adversaire redoutable. Cette confrontation sportive, riche en rebondissements, a tenu en haleine les amateurs de football du monde entier. Dans cet article, nous vous proposons de revivre les moments forts de ce match à travers une vidéo exclusive.

Plongez au cœur de l’action et découvrez comment le CS Constantine a affronté ce défi colossal.

Le CS Constantine subit une lourde défaite en demi-finale aller

La demi-finale aller de la Coupe de la Confédération a été marquée par une déroute cuisante du CS Constantine face à Berkane, avec un score final de 4-0. Dès les premières secondes de jeu, Mehri a ouvert le score pour Berkane, prenant de court une défense algérienne dépassée. Malgré des tentatives de réaction, le CS Constantine n’a pas réussi à inverser la tendance, concédant trois autres buts.

Cette défaite met en péril les chances de l’équipe algérienne pour le match retour, malgré ses qualités techniques reconnues. Le CS Constantine devra redoubler d’efforts pour espérer renverser la situation.

Les temps forts du match : Mehri, Bessène et Lamlaoui font trembler les filets

Le match a été marqué par des buts décisifs de Mehri, Bessène et Lamlaoui. Après l’ouverture du score rapide de Mehri, Bessène a doublé la mise à la 21e minute sur un centre de Khairi. Malgré une tentative de réaction des Constantinois, Lamlaoui a inscrit le troisième but après la mi-temps (54e).

Madoui a tenté d’inverser la tendance en faisant entrer Meddahi et Derradji, mais sans succès. Lamlaoui a finalement ajouté un quatrième but dans les arrêts de jeu (90e+2′). Belhocini a eu l’opportunité de sauver l’honneur pour le CS Constantine, mais sa frappe n’a pas trouvé le cadre.

Le CS Constantine face à un défi de taille pour le match retour

Malgré la lourde défaite subie lors du match aller, le CS Constantine ne doit pas être sous-estimé pour le match retour. L’équipe algérienne possède des qualités techniques indéniables qui pourraient lui permettre de renverser la situation.

Cependant, le défi est colossal. Le CS Constantine devra non seulement marquer au moins quatre buts, mais aussi empêcher Berkane de trouver le chemin des filets. La tâche s’annonce ardue, mais l’espoir demeure. Les joueurs du CS Constantine devront faire preuve d’une grande détermination et d’une concentration sans faille pour espérer réaliser cet exploit.