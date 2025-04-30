CAF CC : Le CS Constantine, un espoir de miracle en 2025 pour le football algérien !

Le football algérien est en ébullition ! Le CS Constantine, club historique du pays, suscite un espoir sans précédent pour l’année 2025. En effet, les performances remarquables de l’équipe et son parcours impressionnant dans la CAF CC ont fait naître une véritable attente chez les supporters et les passionnés du ballon rond. Quels sont les facteurs qui font du CS Constantine le potentiel miracle du football algérien ? Comment ce club a-t-il réussi à se hisser au sommet ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article.

Restez connectés pour une plongée au cœur de cette épopée sportive exceptionnelle.

Le CS Constantine face à un défi de taille

Le Club Sportif Constantinois (CSC) se prépare pour une bataille épique lors du match retour des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football contre la Renaissance Sportive de Berkane.Après une défaite cuisante 4-0 lors du match aller, le club algérien est déterminé à renverser la situation ce dimanche au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine.

Malgré l’ampleur du défi, le CSC compte sur l’avantage du terrain et le soutien inconditionnel de ses supporters pour réaliser une « remontada » historique et atteindre pour la première fois une finale continentale.

Les stratégies du CSC pour se racheter

L’entraîneur du CSC, Kheïreddine Madoui, a reconnu les erreurs commises lors du match aller et promet de tout mettre en œuvre pour rectifier le tir devant leurs supporters. « Nous avons payé cher nos erreurs lors du match aller, mais nous sommes déterminés à effacer cet échec », a-t-il déclaré.

Le retour de l’attaquant Tahar Fathallah, absent lors du match aller en raison d’une blessure, est perçu comme un atout majeur pour le club. Madoui compte sur lui pour élaborer la meilleure stratégie afin de contrer l’adversaire et viser la qualification.

Les acteurs clés du match et l’autre demi-finale

Le match sera supervisé par l’arbitre soudanais Mahmoud Ali Mahmoud Ismaïl, assisté de son compatriote Abdallah Mohamed Ibrahim et du Djiboutien Ahmed Liban. Le rôle de quatrième arbitre a été attribué au Tunisien Melki Mehrez. La responsabilité de la VAR revient au ghanéen Daniel Laryea.

Par ailleurs, une autre demi-finale passionnante est prévue entre les Sud-Africains de Stellenbosch et les Tanzaniens Simba SC. Lors du match aller, Simba SC avait pris l’avantage avec un score de 1-0. Les fans attendent avec impatience le dénouement de ces deux rencontres décisives.