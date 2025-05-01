CAF CC : Le fair-play remarquable des Algériens face à la RS Berkane, un exemple pour le football africain

Lors de la récente confrontation entre l’équipe algérienne et la RS Berkane dans le cadre de la CAF CC, le comportement exemplaire des joueurs algériens a suscité l’admiration. Leur fair-play remarquable, qui s’est manifesté tout au long du match, est un véritable modèle pour le football africain. Dans cet article, nous allons revenir sur ce moment fort du sport africain et analyser comment cette attitude peut influencer positivement l’avenir du football sur le continent.

Restez avec nous pour découvrir comment le respect des règles et de l’adversaire peut transformer le jeu et inspirer les générations futures.

Le CS Constantine fait preuve de bravoure malgré son élimination en Coupe de la Confédération

Malgré une sortie honorable, le CS Constantine n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe de la Confédération, suite à leur défaite face à la RS Berkane. Après avoir subi un revers de 4-0 lors du match aller, les Constantinois ont montré une belle résistance lors du match retour au stade Chahid-Hamlaoui, remportant la rencontre 1-0 grâce à un but décisif de Belhocini, servi par un corner impeccable du capitaine Brahim Dib.

Cependant, cette victoire n’a pas suffi pour renverser la situation. Le public algérien a toutefois marqué l’événement par son fair-play exemplaire, applaudissant même les visiteurs, malgré les controverses passées impliquant la RS Berkane.

L’accueil chaleureux de la RS Berkane par le public algérien

La RS Berkane, qui avait suscité un scandale l’année précédente en boycottant un match de Coupe de la CAF contre l’USMA, a été accueillie avec une sportivité remarquable lors de son retour en Algérie. Les supporters du CS Constantine ont surpris par leur fair-play, évitant tout incident et applaudissant même les visiteurs.

Le capitaine Brahim Dib a exprimé sa gratitude envers ces fans exemplaires sur Instagram, louant leur soutien indéfectible et félicitant ses coéquipiers pour leur combativité. « Merci aux joueurs qui ont tout donné pour rendre heureux les supporters. Merci aux fans pour leur soutien jusqu’à la dernière minute. Vous avez donné une belle image de l’Algérie et de la ville de Constantine », a-t-il déclaré.

Un parcours historique pour le CS Constantine et une fierté nationale

Malgré l’élimination, le CS Constantine a marqué les esprits par son parcours exceptionnel jusqu’en demi-finale continentale, une première dans l’histoire du club. Cette performance remarquable a suscité un sentiment de fierté non seulement au sein de l’équipe, mais aussi à travers tout le pays. L’Algérie a été saluée pour avoir démontré les vraies valeurs du sport lors de cette rencontre.

Le comportement exemplaire des joueurs sur le terrain et des supporters en tribune a véhiculé une image positive du football algérien. En dépit de la déception, l’état d’esprit positif qui règne au sein de l’équipe est un gage de résilience et de combativité pour les prochains défis.