CAF CL : Découvrez les redoutables adversaires du MCA et de la JSK pour 2025 !

La coupe de la confédération africaine de football (CAF) champions league 2025 promet d’être palpitante avec des adversaires redoutables pour les équipes algériennes du Mouloudia Club d’Alger (MCA) et de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK). Les passionnés de football sont impatients de découvrir qui seront ces adversaires et comment nos équipes nationales se préparent à affronter ces défis.

Restez connectés pour un aperçu détaillé des forces en présence, des stratégies envisagées et des pronostics pour cette compétition africaine majeure. Préparez-vous à vivre une saison de football inoubliable !

Tirage au sort des tours préliminaires de la CAF CL 2025/2026 : un nombre record de participants

Le tirage au sort des deux premiers tours préliminaires de la Champions League de la CAF pour la saison 2025/2026 vient d’être effectué, avec une participation record de 62 clubs.

Les deux équipes algériennes, MC Alger et JS Kabylie, ont désormais connaissance de leurs adversaires. Seuls deux clubs, Al Ahly et Mamelodi Sundowns, ont été exemptés du premier tour.

La CAF a également accordé à certains clubs, dont Pyramids, l’ES Tunis, le RS Berkane, Al Hilal du Soudan, Simba et Young Africans de Tanzanie, le privilège de jouer le match retour à domicile.

MC Alger face au FC Fassell : un premier tour prometteur

Le MC Alger, l’un des représentants algériens, se mesurera au FC Fassell du Liberia lors du premier tour. Un match qui s’annonce palpitant et dont l’issue pourrait mener le MCA à affronter soit la Colombe Sportive du Cameroun, soit l’ASC Jaraaf du Sénégal au 2e tour, en cas de victoire.

Ces deux équipes africaines sont également redoutables et pourraient offrir une belle opposition au club algérien. Les attentes sont grandes pour ce parcours préliminaire du MC Alger, qui espère briller dans cette Champions League de la CAF 2025/2026.

JS Kabylie et Bibiani Goldstars : un duel algéro-ghanéen au premier tour

La JS Kabylie, deuxième représentant de l’Algérie, se prépare à affronter le club ghanéen Bibiani Goldstars lors du premier tour. Un match qui promet d’être intense et dont l’issue pourrait propulser la JSK vers un second tour contre soit East End Lions de Sierra Leone, soit l’US Monatir de Tunisie.

Ces deux équipes présentent des défis intéressants pour le club algérien. La JS Kabylie, forte de son histoire et de son expérience, est déterminée à faire une impression durable dans cette Champions League de la CAF 2025/2026.