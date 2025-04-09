CAF CL : L’incroyable mobilisation des supporters du MCA en Afrique du Sud !

L’engouement pour le football en Afrique est indéniable et les supporters du Mouloudia Club d’Alger (MCA) ne font pas exception à la règle. Lors de leur récente participation à la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF CL), ils ont fait preuve d’une mobilisation sans précédent, notamment en Afrique du Sud.

Préparez-vous à être ébloui par l’énergie et la passion des supporters du MCA, qui ont su porter haut les couleurs de leur club favori sur le sol sud-africain.

Le Mouloudia d’Alger face à un défi crucial contre Orlando Pirates

Le Mouloudia d’Alger, équipe algérienne de football, se prépare pour une confrontation décisive avec les Orlando Pirates, basés en Afrique du Sud. Après avoir subi une défaite 1-0 lors du match aller des quarts de finale de la Champions League au stade du 5 juillet à Alger, le Mouloudia est sous pression pour inverser la tendance lors du match retour.

Ce match revêt une importance capitale pour les deux équipes et se tiendra sur le terrain adverse, au stade de Soweto, fief des Orlando Pirates. Les supporters du Mouloudia, dont certains ultras, ont fait le voyage jusqu’à Johannesburg pour soutenir leur équipe, marquant leur présence par des manifestations bruyantes dans les rues de la ville.

Ben Yahia et son équipe, soutenus par une foule de supporters passionnés

L’équipe algérienne du Mouloudia d’Alger, dirigée par Ben Yahia, peut compter sur le soutien indéfectible de ses fans pour ce match crucial. Parmi eux, les ultras se distinguent par leur ferveur et leur dévouement sans faille. Ils ont fait le voyage jusqu’à Johannesburg, marquant leur présence de manière spectaculaire. En effet, ils ont allumé des fumigènes lors d’un entraînement de leur équipe, en signe de soutien moral.

Cette manifestation de solidarité a été remarquée dans toute la ville. Le soutien des fans est un élément clé pour l’équipe, surtout lors d’un match aussi important. Il s’agit d’une source de motivation supplémentaire pour les joueurs qui cherchent à renverser la situation face aux Orlando Pirates.

Les supporters du MCA, une présence remarquée à Johannesburg

La passion des supporters du Mouloudia d’Alger ne connaît pas de frontières. Ils ont fait le déplacement jusqu’à Johannesburg pour soutenir leur équipe favorite. Leur présence a été fortement ressentie dans les rues de la ville sud-africaine, notamment lorsqu’ils ont allumé des fumigènes en marge d’un entraînement du MCA, créant une ambiance électrique.

Ce geste symbolique visait à booster le moral des joueurs avant le match retour contre Orlando Pirates. Les fans du MCA nourrissent de grands espoirs pour cette rencontre et espèrent voir leur équipe renverser la situation après la défaite subie au match aller. Leur soutien pourrait s’avérer décisif dans ce duel crucial.