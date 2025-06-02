CAF : Découvrez les quatre équipes algériennes qui vont nous surprendre en 2025 !

L’année 2025 marque un tournant décisif pour le football algérien. Quatre équipes nationales se démarquent particulièrement, promettant de belles surprises sur la scène de la Confédération Africaine de Football (CAF). Ces formations, encore méconnues du grand public, sont en train de redéfinir les contours du ballon rond en Algérie. Elles incarnent une nouvelle génération de footballeurs talentueux et ambitieux, prêts à faire vibrer les supporters et à marquer l’histoire du sport national.

Découvrez ces quatre équipes algériennes qui s’apprêtent à bouleverser les codes du football africain.

Quatre clubs algériens prêts pour les compétitions africaines 2025/2026

Les quatre équipes algériennes qui représenteront le pays lors des compétitions africaines de la saison 2025/2026 ont été dévoilées, malgré trois journées restantes du championnat. Cette annonce anticipée a été rendue possible grâce à une décision du bureau fédéral. Les deux premiers clubs se disputeront la Champions League de la CAF, tandis que l’équipe classée troisième et le vainqueur de la Coupe d’Algérie participeront à la Coupe de la Confédération.

L’USM Alger est déjà assurée de sa place pour cette dernière, marquant ainsi sa quatrième participation consécutive. Le suspense reste entier pour le classement final entre le MC Alger, la JS Kabylie et le CR Belouizdad.

La Coupe de la Confédération et la finale de la Coupe d’Algérie

La Coupe de la Confédération verra la participation de l’équipe classée troisième en championnat ainsi que le vainqueur de la Coupe d’Algérie. Cette dernière mettra aux prises le CR Belouizdad, actuellement 3e en championnat, et l’USM Alger, 6e. Selon les règles de la FAF, si le vainqueur de la Coupe d’Algérie est déjà qualifié pour une compétition interclubs grâce à son classement en championnat, le club finaliste peut être engagé.

C’est ainsi que l’USM Alger est assurée de disputer la Coupe de la Confédération pour la quatrième saison consécutive. Le suspense demeure quant à savoir qui, du MC Alger, de la JS Kabylie ou du CR Belouizdad, finira dans les deux premières places pour la Champions League.

La lutte pour les places qualificatives à la Champions League

Le suspense persiste quant aux deux premières places qualificatives à la Champions League. Trois équipes sont en lice : le MC Alger, la JS Kabylie et le CR Belouizdad. Ces clubs se tiennent à cinq points d’écart, rendant la compétition plus intense. La troisième place, synonyme de qualification pour la Coupe de la CAF, est également convoitée.

L’USM Alger, grâce à sa position de finaliste de la Coupe d’Algérie, est déjà assurée de participer à cette compétition pour la quatrième fois consécutive. Les prochaines journées du championnat seront donc décisives pour déterminer l’ordre final du podium.