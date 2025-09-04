Californie : le mirage d’une Biskra américaine, l’histoire fascinante d’un rêve saharien inachevé

La Californie, terre de rêves et d’opportunités, a toujours été une source d’inspiration pour les aventuriers et les visionnaires. Mais saviez-vous qu’elle a failli devenir une Biskra américaine, un mirage saharien au cœur de l’Ouest américain ? Plongez dans l’histoire fascinante de ce projet audacieux qui n’a jamais vu le jour.

Un voyage dans le temps qui vous mènera à la croisée des cultures, entre le désert du Sahara et les plages dorées de Californie. Préparez-vous à découvrir une facette méconnue de l’histoire californienne, où le rêve américain a flirté avec les mystères du Sahara.

Californie aride : une inspiration du Moyen-Orient

Au commencement du XXe siècle, la Californie aride était souvent assimilée aux paysages du Moyen-Orient. Pour accentuer cette similitude, des dattiers furent introduits, donnant naissance à une industrie florissante de la datte. Un projet audacieux envisageait même de reproduire une cité fortifiée inspirée de Biskra, mais ne vit jamais le jour.

Dans la vallée de Coachella, des milliers de palmiers se dressent dans un désert rocheux, évoquant curieusement le sud algérien. Des investisseurs fortunés avaient autrefois l’ambition d’y ériger une ville moderne fortement inspirée de Biskra.

Biskra Palms : un rêve californien inspiré de l’oasis algérienne

Connue comme « la Nice du Sahara », Biskra, située à environ 400 kilomètres au sud-est d’Alger, était une oasis de culture et d’art au début du XXe siècle. Son charme a captivé Charles H. Jonas, un promoteur californien qui, dans les années 1920, envisageait de reproduire cette oasis algérienne dans la vallée de Coachella, près d’Indio.

Aujourd’hui, ce lieu est toujours connu sous le nom de Biskra Palms. Le projet ambitieux de Biskra Palms devait débuter par la construction d’un hôtel de 500 000 dollars, dont l’architecture serait inspirée du Sahara algérien.

L’idée était de créer une ville fortifiée avec des boutiques et des restaurants proposant des produits orientaux et nord-africains, comme le décrivaient les brochures de Jonas.

Le déclin de Biskra Palms : un rêve brisé par la crise économique

Fin 1928, le projet de Biskra en Californie commençait à prendre forme. Des routes et des sentiers étaient tracés, des murs de pierres érigés et les premiers terrains nivelés. Pour attirer des investisseurs, des excursions touristiques étaient organisées et des « tentes arabes » installées.

Malgré ces efforts, le projet n’a pas réussi à séduire suffisamment d’investisseurs. La construction a pris du retard et les coûts ont commencé à peser sur les promoteurs. Le coup de grâce est venu avec le krach boursier de 1929 qui a mis fin au projet. L’argent s’est évaporé, les tentes se sont vidées et les investisseurs ont tenté de sauver ce qui restait de leurs biens.