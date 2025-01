Campagne de diffamation cible la Grande Mosquée de Paris : ce qu’il faut savoir

Récemment, la Grande Mosquée de Paris a été la cible d’une campagne de diffamation. Cette situation alarmante soulève des questions sur les motivations derrière ces attaques et leurs conséquences potentielles. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette affaire, en mettant l’accent sur les faits avérés et en évitant toute spéculation. Nous aborderons également le contexte plus large dans lequel cette campagne s’inscrit, afin de mieux comprendre les enjeux qui entourent cette institution emblématique. Restez avec nous pour découvrir ce qu’il faut savoir sur cette campagne de diffamation visant la Grande Mosquée de Paris.

La Grande Mosquée de Paris : Un symbole historique et religieux au cœur des tensions franco-algériennes

La Grande Mosquée de Paris, un monument historique et spirituel d’importance, se retrouve malheureusement prise dans le feu croisé des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie. Sous la houlette de son recteur, Chems-Eddine Hafiz, d’origine algérienne, l’institution est confrontée à une série d’accusations et de campagnes médiatiques acerbes, alimentées par des controverses politiques et des débats sur ses sources de financement.

Les attaques contre la Grande Mosquée de Paris : entre arrestations d’influenceurs et accusations de déstabilisation

Depuis le début de l’année, la Grande Mosquée de Paris est sous le feu des critiques. La situation s’est envenimée suite à l’arrestation d’influenceurs algériens accusés d’incitation à la violence, ce qui a conduit certains médias d’extrême-droite à impliquer la mosquée dans une prétendue tentative de déstabilisation de la France. Face à ces allégations, amplifiées par des figures comme l’ex-ambassadeur Xavier Driencourt, la GMP a fermement rejeté ces accusations. Dans un communiqué publié en janvier, elle a dénoncé ces attaques comme étant orchestrées en réaction à ses positions politiques, notamment son appel à voter contre l’extrême-droite lors des législatives françaises de 2022.

La certification halal : un enjeu majeur pour la Grande Mosquée de Paris

Au centre des débats, la certification halal, où la GMP joue un rôle prépondérant. Depuis 2023, l’Algérie lui a confié l’exclusivité de cette certification pour les produits importés de l’UE et d’autres régions. Ce monopole a suscité des critiques, notamment de François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains, qui y voit un « système lucratif » pesant sur les entreprises européennes. Des médias français et marocains ont également questionné la transparence financière de l’institution. Face à ces attaques, Chems-Eddine Hafiz assure que tous les revenus de la certification sont traçables et servent à financer le culte musulman dans le respect des lois françaises et européennes.