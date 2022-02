CAN 2021: Douche froide pour le Cameroun, les Pharaons en finale !

La demi-finale entre l’Égypte et le Cameroun a été haletante. Une grande affiche que beaucoup attendait et que plusieurs pensaient en faveur du Cameroun, le pays hôte du match. C’est toutefois les Pharaons qui l’emportent au tir au but, mais non sans combattre. Voici les détails !

Un duel de titans

Cette demi-finale a promis du spectacle et les spectateurs ont été servis ! D’un côté, les Camerounais « favoris » puisqu’ils jouaient à domicile, avec le duo de choc Toko Ekambi – Aboubakar à qui l’on doit une dizaine de buts en seulement 5 matchs.

Mais d’un autre, il y a les Pharaons, menés par Salah qui avait réussi à éliminer le Maroc, presque à lui tout-seul. Largement soutenu par son public, Cameroun domine en début de match, mais ne réussit pas à se faufiler face à une défense relativement solide.

D’ailleurs, la première opportunité de but revient à Salah, dont le tir passe loin du cadre. Suspens !

Tir au but décisif

» Ce sera la guerre ! » affirme Eto’o pour motiver son équipe. Et il n’avait pas tort !

Pendant tout le match, chacune des 2 équipes a eu du mal à trouver la faille pour marquer le premier but. Les contacts s’endurcissaient de même que la multiplicité des coups francs. Toujours rien ! Les prolongations, bien que pleines de tension, restent également indécises.

Finalement, c’est le tir au but qui va définir le vainqueur. Et c’est la 3ème fois que l’Égypte devra faire face à cette période pleine de suspens pour pouvoir se qualifier durant cette CAN.

Heureusement pour l’équipe de Carlos Queiroz, les Pharaons se sont imposés avec un sans-faute pour éliminer de suite le pays organisateur.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le Cameroun se fait éliminé aux portes de la finale de la CAN puisque c’est déjà arrivé en 1972.

Prochain rendez-vous ce dimanche : la finale avec une affiche encore plus belle : l’Égypte contre le Sénégal.