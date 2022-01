CAN 2021 : Maroc éliminé par Salah !

Portée par des buts de Trézéguet et de Salah, l’équipe égyptienne a renversé les Lions d’Atlas. Ainsi, les Pharaons qui avaient faiblement brillé depuis le commencement de la CAN, ont dompté le Maroc et affronteront le Cameroun à la demi-finale.

Les Pharaons dominent les Lions d’Atlas

L’Égypte bat une nouvelle fois le Maroc. 5 ans après avoir été éliminé par les Pharaons lors du quart de finale, l’histoire s’est répétée pour les Lions d’Atlas.

Alors qu’ils ont ouvert le score aussitôt avec un pénalty de Sofiane Boufal, la sélection de Vahdi Halilhodzic s’est fait égalé au retour des vestiaires avec un but de Mohamed Salah avant d’échouer en prolongations grâce au but de Trézéguet.

Ainsi, dans un affrontement d’un niveau technique relativement simple, le grand attaquant de Liverpool a fait toute la différence. Les spectateurs ont eu droit à un grand Salah, au top de sa forme.

Sans surprise, il a conduit les Pharaons en demi-finale. Certainement, ils pourront rêver de gagner la CAN !