CAN 2023 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Algérie – Niger ?

L’équipe d’Algérie s’apprête à affronter le Niger lors de deux confrontations cruciales pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire. Les matchs auront lieu les 23 et 27 mars, respectivement, et sont décisifs pour la qualification des deux équipes.

Première rencontre : le 23 mars au Nelson Mandela Stadium de Baraki

Le premier match se déroulera le 23 mars au Nelson Mandela Stadium de Baraki, où les coéquipiers de Riyad Mahrez croiseront le fer avec le Mena du Niger. L’Algérie domine actuellement le groupe « F » avec 6 points, suivi par le Niger avec 2 points, la Tanzanie et l’Ouganda avec 1 point chacun.

Seconde rencontre : le 27 mars au Stade Hammadi Agrebi de Radès à Tunis

La deuxième manche, toujours face aux hommes de Jean Michel Cavalli, aura lieu le 27 mars au Stade Hammadi Agrebi de Radès à Tunis.

Horaires et chaînes de diffusion des matchs

Les fans de football qui souhaitent suivre ces rencontres importantes pourront le faire grâce aux chaînes :

Programme national / ENTV (Nilesat)

BEIN CONNECT MENA

BEIN SPORT MENA HD

Voici les détails :

Jeudi 23 mars : coup d’envoi à 22h heure locale, au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger.

coup d’envoi à 22h heure locale, au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger. Dimanche 27 mars : horaire et chaîne à confirmer.

⚽️ JOUR DE MATCH ⚽️ L’Algérie 🇩🇿 affronte le Niger 🇳🇪 pour les qualif de la CAN 2024 dans son nouveau stade 🔥 🏟️ Nelson Mandela Stadium

⌚️ 22H

🖥️ Bein sport FR 1 | Bein sport Mena 4 | ENTV ALLER LES VERTS 💚🇩🇿 pic.twitter.com/hzYJBhi6B2 — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 23, 2023

Le parcours de l’Algérie dans les éliminatoires de la CAN 2023

L’Algérie, l’une des nations majeures du football africain, n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Toutefois, les Fennecs ont bien l’intention d’être performants lors du trophée continental qu’est la Coupe d’Afrique des Nations.

Victoires contre l’Ouganda et la Tanzanie

Les Algériens ont remporté leurs deux premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2023. Lors de la première journée, ils ont battu l’Ouganda 2-0 grâce à Aïssa Mandi et Youcef Belaïli. Quelques jours plus tard, les joueurs de Djamel Belmadi ont réédité cette performance en s’imposant 0-2 sur le terrain de la Tanzanie, avec des buts de Ramy Bensebaïni et Mohamed Amoura.

Le défi face au Niger

Pour cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, l’Algérie accueille le Niger, qui n’a toujours pas perdu dans la compétition. Les Nigériens sont seconds avec 2 unités au compteur, grâce à deux matchs nuls obtenus.

قائمة اللاعبين الخاصة بالمواجهة المزدوجة أمام منتخب النيجر في إطار تصفيات كأس كأس الأمم الإفريقية 2023#LesVerts⭐⭐ #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie🇩🇿 pic.twitter.com/T9YeaZXAnD — Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) March 17, 2023

Les enjeux du match Algérie-Niger

Non qualifiée pour la dernière Coupe du monde au Qatar et éliminée de la dernière CAN dès le premier tour, l’Algérie de Djamel Belmadi espère se qualifier et briller lors de la CAN 2023, qui se disputera en janvier 2024 en Côte d’Ivoire. Le match Algérie-Niger représente donc un enjeu crucial pour les Fennecs, qui cherchent à consolider leur place en tête du groupe « F ».

Ne manquez pas ces rencontres passionnantes entre l’Algérie et le Niger, qui promettent d’être intenses et pleines d’émotions pour les supporters des deux équipes ! Restez attentifs aux informations sur les chaînes de diffusion et les horaires pour ne rien rater de ces matchs décisifs pour la qualification à la CAN 2023.

