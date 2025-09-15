CAN 2025 : Découvrez les phases clés, nouveautés et secrets de la billetterie !

Préparez-vous à plonger dans l’univers passionnant de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Cet article vous dévoilera les phases clés, les nouveautés et les secrets de la billetterie de cet événement sportif majeur. Que vous soyez un fan de football aguerri ou simplement curieux de découvrir les coulisses de cette compétition, ce guide est fait pour vous.

Alors, êtes-vous prêt à entrer dans le vif du sujet et à explorer les différentes facettes de la CAN 2025 ? Restez avec nous pour une immersion totale dans l’effervescence de ce tournoi qui promet d’être riche en surprises et en émotions.

En route pour la CAN TotalEnergies CAF 2025 : Préparatifs et innovations

Alors que le compte à rebours pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF 2025 est lancé, la Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité Local d’Organisation (CLO) dévoilent les modalités officielles de billetterie.

À l’aube des 100 jours précédant le tournoi, ces entités ont également introduit plusieurs améliorations visant à enrichir l’expérience des supporters. Parmi ces nouveautés, on note l’ouverture de la vente des billets dès le 25 septembre sur la plateforme officielle, ainsi que le lancement de l’application Yalla, qui promet de faire de cette édition la plus connectée de l’histoire de la CAN.

Processus de billetterie et phases de vente pour la CAN 2025

Le processus de billetterie pour la CAN 2025 s’articule autour de plusieurs étapes clés. Du 12 au 24 septembre, les supporters peuvent s’inscrire pour être notifiés du début des ventes. La prévente exclusive pour les détenteurs de cartes Visa se déroulera du 25 au 27 septembre.

🎉 The wait is OVER! 🗓 CAF and LOC Announce TotalEnergies CAF AFCON Morocco 2025 Ticket Sales Process and Yalla APP, a new FAN ID and E-visa for AFCON Fans. Be part of the story. 🎟 register to secure your seat today 👉 https://t.co/gNkWPMte4l Read more🔗… pic.twitter.com/yaUapahaoM — CAF Media (@CAF_Media) September 12, 2025

La vente au grand public commencera le 27 septembre à 14h00, avec une limitation à 30% de la capacité des stades. Trois phases de vente sont prévues : la première dès le 25 septembre, la deuxième du 21 au 23 octobre avec une nouvelle prévente Visa, et la troisième à partir du 21 novembre, ouverte à tous les moyens de paiement.

Yalla, l’application révolutionnaire et le partenariat avec Royal Air Maroc

L’innovation majeure de la CAN 2025 est sans doute l’application Yalla, lancée le 25 septembre. Cette plateforme numérique permettra aux fans de créer une Fan ID pour accéder aux stades et zones de supporters, tout en proposant un E-Visa CAN 2025 pour faciliter l’arrivée des supporters étrangers.

Par ailleurs, le partenariat avec Royal Air Maroc, compagnie aérienne officielle de la compétition, promet plus de 660 vols supplémentaires, augmentant ainsi la capacité de vol de plus de 50%. Des offres spéciales seront également disponibles pour la diaspora africaine via Casablanca. Ces initiatives contribuent à faire de la CAN 2025 une édition historique, accessible et connectée.