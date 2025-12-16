CAN 2025 : L’équipe des Verts fait une entrée remarquée à Sidi Moussa, la vidéo fait sensation

Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a réuni une équipe de 28 joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Après un temps de récupération au Centre Technique National de Sidi Moussa, les entraînements ont débuté en prévision du premier match contre le Soudan.

L’équipe s’apprête à s’envoler pour le Maroc, où se déroulera le match inaugural le 24 décembre.

La décision audacieuse de Vladimir Petkovic pour la CAN 2025

Le sélectionneur national, M. Vladimir Petkovic, a fait une annonce surprenante en convoquant 28 joueurs pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

الخضر يصلون إلى مركز سيدي موسى تحسبا لانطلاق التربص التحضيري لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 #LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/OhfKQQPrjr — Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) December 15, 2025



Ces derniers ont tous rejoint le Centre Technique National (CTN) de Sidi Moussa ce lundi 15 décembre 2025.

Après un court temps de récupération, ils se sont lancés dans leur première séance d’entraînement en vue du match inaugural contre le Soudan. Cette sélection suscite de grandes attentes et pose des enjeux majeurs pour l’équipe nationale.

Une arrivée remarquée à Sidi Moussa : que s’est-il passé ?

L’arrivée des joueurs au CTN de Sidi Moussa a été marquée par une ambiance électrique. Après un moment de repos nécessaire, ils ont rapidement pris leurs marques sur le terrain.

الخضر يشرعون في التحضير لكأس أمم إفريقيا 2025 #LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/Dnr1qKd77M — Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) December 15, 2025



Leur réaction face à ce nouveau défi était palpable, témoignant de leur détermination à briller lors du match contre le Soudan.

Le compte à rebours a commencé pour ces 28 joueurs prêts à défendre les couleurs nationales.

Premiers pas sur le terrain et envol vers le Maroc : l’équipe est-elle prête ?

En fin d’après-midi, les joueurs ont entamé leur première séance d’entraînement, une étape cruciale pour se préparer au premier match contre le Soudan.

L’intensité de cette session a révélé la détermination de chaque joueur à donner le meilleur de lui-même.

Le vendredi 19 décembre, l’équipe s’envolera pour le Maroc. Le premier match aura lieu cinq jours plus tard, le mercredi 24 décembre à Rabat, face au Soudan. Au vu de leur préparation, les perspectives semblent prometteuses pour ce tournoi.