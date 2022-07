CAN 2025 peut-être en Algérie ? Voici les détails

Après une inspection de la Confédération africaine de football (CAF) à Conakry. La Guinée risque de céder sa place à l’Algérie pour accueillir la 35e édition de la Coupe d’ Afrique des nations .

L’organisation a été attribuée à la Guinée en 2017, cependant, suite au retard de leurs préparatifs pour ce grand événement, ce sera peut-être à notre pays de reprendre le flambeau.

Les infrastructures algériennes seront prêtes

Suite à la réussite des Jeux méditerranéens d’Oran, Patrice Motsepe a validé les potentiels de l’Algérie pour accueillir la CAN, grâce à ses nouvelles infrastructures.

La mise en œuvre des stades de Baraki et Douéra à Alger, et de Tizi-Ouzou en sont les points positifs. Les travaux de réhabilitations et de rénovations de ces anciens stades sont prometteurs.

Il faut noter que l’organisation de cet évènement continental a pris une tournure politique quand la FAF a demandé au président Abdelmadjid Tebboune de fournir un solide dossier pour accueillir la CAN 2025.

L’avantage de l’Algérie, est fondé sur l’organisation non seulement du CHAN en 2022, en janvier et février 2023, mais aussi de la CAN U 17 en 2023 .

Tout dépend de la Tanzanie et l’Ouganda pour la CAN 2027

À en croire la CAF, les responsables sont prêts à attribuer l’organisation de la CAN 2025 à l’Algérie, si et seulement si, la Guinée est incapable de l’accueillir.

Le président de la confédération approuve par contre la candidature guinéenne, si elle veut bien la coorganiser avec un pays voisin . Ce sera donc avec le Liberia, la Sierra Leone ou la Guinée-Bissau.

🇩🇿 🇬🇳 | L'Algérie fait pression sur la CAF pour lui retirer l'honneur d'organiser la #CAN2025 prévue en Guinée en 2025.. La Fédération algérienne prépare un dossier complet dans les prochains jours, sous prétexte que la Guinée n'est pas prête pour la can2025 🏆#CAN2025 #Guinée pic.twitter.com/jmgoMxRcJ8 — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) July 17, 2022

D’un autre côté, la validation de l’Algérie pour recevoir la CAN 2025 dépend de la réponse de la Tanzanie et de l’Ouganda pour coorganiser la CAN 2027. En effet, notre pays est candidat à cette édition de la CAN.

Alors, Patrice Motsepe va léguer à ces deux pays, l’organisation de la coupe d’Afrique des nations en 2027.