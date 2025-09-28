CAN 2025 : une révolution numérique sans précédent selon la CAF, voici ce qui vous attend

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 promet une révolution numérique sans précédent, selon la Confédération Africaine de Football (CAF). Cette édition du tournoi continental le plus prestigieux d’Afrique va bien au-delà du simple football.

Elle marque un tournant majeur dans l’histoire du sport africain avec l’intégration de technologies innovantes. Préparez-vous à vivre une expérience inédite et immersive qui changera à jamais votre perception du football. Restez connectés pour découvrir ce que la CAN 2025 vous réserve.

Yalla, l’application révolutionnaire pour la CAN 2025

L’édition marocaine de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 s’annonce comme la plus connectée de l’histoire grâce à Yalla, l’application officielle dédiée aux supporters. Lancée le 25 septembre par la Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité Local d’Organisation (LOC), soit 100 jours avant le coup d’envoi du tournoi, cette plateforme marque une nouvelle étape dans la digitalisation de l’événement.

Elle offre désormais aux fans un accès privilégié avec des fonctionnalités innovantes : enregistrement des billets, obtention d’un e-visa spécifique à la CAN, mises à jour en temps réel et contenus exclusifs. Avec Yalla, l’objectif est clair : enrichir l’expérience des supporters et faire de la CAN 2025 un événement résolument numérique.

Les fonctionnalités de Yalla pour une expérience optimale des supporters

L’application « Yalla » offre aux supporters une multitude de fonctionnalités pour améliorer leur expérience lors de la CAN 2025. En effet, chaque détenteur de billet devra s’enregistrer sur l’application pour obtenir un Fan ID, nécessaire pour accéder aux stades et aux fan zones.

🚨📱 L'application Yalla sera lancée le 25 sept 2025 ! #CAN2025 🇲🇦 🎟️ Tout détenteur de billet devra s'y inscrire pour obtenir son Fan ID, indispensable pour accéder aux stades & Fan Zones. 🌍 L'app offrira aussi un e-visa spécial CAN + actus en direct & contenus exclusifs.



De plus, un e-visa spécialement conçu pour la CAN sera disponible, permettant aux fans du monde entier de faire leur demande en ligne. L’application fournira également des mises à jour en temps réel, des contenus exclusifs et des informations personnalisées, faisant de cette édition marocaine la plus connectée de l’histoire de la CAN. Ainsi, « Yalla » promet de transformer l’expérience des supporters et de rendre la CAN 2025 inoubliable.

La Royal Air Maroc, partenaire clé de la CAN 2025

En tant que partenaire officiel et compagnie aérienne de la CAN 2025, la Royal Air Maroc joue un rôle crucial dans le succès de cet événement. Pour faciliter le déplacement des supporters, elle prévoit d’ajouter plus de 660 vols supplémentaires, augmentant ainsi sa capacité de plus de 50%.

De plus, des offres spéciales seront mises à disposition de la diaspora africaine en transit par Casablanca, transformant ces escales en opportunités pour assister aux matchs. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de la compagnie à soutenir cet événement sportif majeur et à contribuer à une expérience inoubliable pour les fans de football.