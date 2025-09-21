CAN 2025 : Visa électronique exigé pour les Algériens, le Maroc durcit ses conditions

L’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN) suscite déjà de vives discussions. En effet, les nouvelles régulations mises en place par le Maroc, pays hôte, concernant l’entrée sur son territoire font débat.

Parmi ces mesures, l’exigence d’un visa électronique pour les ressortissants algériens attire particulièrement l’attention. Quels sont les enjeux et les conséquences de cette décision ? C’est ce que nous allons tenter de comprendre dans cet article. Restez connectés pour découvrir les dernières actualités autour de la CAN 2025.

Le Maroc impose une autorisation électronique de voyage pour la CAN 2025

En prévision de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, le Maroc a instauré une autorisation électronique de voyage obligatoire pour les supporters algériens et ceux de sept autres pays africains. Cette mesure temporaire, qui concerne également l’Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Tunisie, vise à réguler l’afflux de visiteurs durant l’événement sportif.

Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, certains voyageurs habituellement exemptés de visa devront obtenir une Autorisation Électronique de Voyage au Maroc (AEVM) avant leur départ.

Les démarches doivent être effectuées en amont via l’application mobile « YALLA » ou le portail officiel du gouvernement marocain, selon le motif du déplacement. La compagnie aérienne Royal Air Maroc a précisé les modalités de cette nouvelle réglementation dans un communiqué.

Comment obtenir l’autorisation de voyage pour la CAN 2025 ?

Pour faciliter les démarches des supporters se rendant à la CAN 2025, la Fédération royale de football (FRMF) a développé l’application mobile « YALLA ». Cette plateforme numérique centralise toutes les formalités nécessaires, y compris l’obtention du billet électronique, du Fan-ID obligatoire et de l’autorisation de voyage officielle.

Pour les voyages non liés à la compétition, tels que le tourisme, les affaires ou les visites familiales, la demande d’autorisation doit être effectuée via le portail http://acces-maroc.ma au moins 96 heures avant la date de départ prévue. La Royal Air Maroc rappelle que cette autorisation est un document essentiel à présenter lors de l’enregistrement et aux points de contrôle frontaliers.

Exceptions et vérifications de l’autorisation électronique de voyage

Certaines catégories de voyageurs sont exemptées de cette obligation. Il s’agit notamment des détenteurs de passeports diplomatiques, de service, spéciaux ou officiels, des résidents réguliers au Maroc avec un titre de séjour valide, des passagers en transit sans sortie de la zone internationale des aéroports marocains, des conjoints de citoyens marocains sur présentation d’un justificatif de mariage et des voyageurs âgés de plus de 55 ans.

Par ailleurs, les compagnies aériennes, y compris Royal Air Maroc, contrôleront systématiquement la possession de l’autorisation électronique lors de l’embarquement, garantissant ainsi le respect de ces nouvelles dispositions.