CAN 2027 – L’Algérie se tient prête

La CAN ou la Coupe d’Afrique des Nations est un évènement sportif de grande envergure dans le continent africain. Tous les pays concernés convoitent d’accueillir ce tournoi de football, y compris l’Algérie. Les stades DZ sont-ils en mesure de l’héberger ? Nous vous attribuons la réponse à travers cet article !

L’Algérie prépare sa candidature pour l’accueil de la CAN 2027

La fédération algérienne de football entame la préparation du dossier de candidature pour l’hébergement de la 36ème édition de la CAN 2027, et ce, après le feu vert émis par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le dépôt de candidature sera ouvert à partir de ce mois d’août 2022 auprès de la confédération africaine de football.

Les responsables stipulent que les stades DZ sont capables de prendre en charge ces évènements footballistiques. Rappelons que le nouveau stade d’Oran a été inauguré il y a quelques mois de cela, et d’autres terrains sont également aptes à accueillir ces rencontres sportives. Prenons par exemple les stades en cours de construction tels que ceux qui se localisent à Tizi-Ouzou, à Baraki, et à Douera.

D’autres pays comptent aussi se lancer dans cette course

Quelques grands pays africains envisagent aussi de déposer leurs candidatures en vue d’abriter cet évènement sportif de renom. L’Algérie aura droit, dans ce cas, à une concurrence assez rude. La Zambie, le Burkina Faso, l’Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal, la Namibie et le Botswana projettent aussi d’intégrer la liste des candidats.

L’Algérie peut tout à fait héberger la 36ème édition de la CAN, elle peut démontrer cette capacité à travers la CHAN 2023 qui aura lieu dans le territoire.