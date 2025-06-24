CAN féminine 2025 : Billetterie ouvre ses portes cette semaine au Maroc, ne ratez pas l’événement !

L’excitation monte au Maroc alors que la billetterie pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2025 ouvre ses portes cette semaine. Cet événement sportif majeur, qui rassemble les meilleures équipes de football féminin du continent africain, promet une compétition intense et des moments inoubliables. Ne manquez pas l’occasion de faire partie de cette grande fête du football en vous procurant vos billets dès leur mise en vente.

Restez connectés pour plus d’informations sur cet événement tant attendu et découvrez comment vous pouvez vivre l’action de près. Préparez-vous à vibrer au rythme du football féminin africain !

Ouverture de la billetterie pour la CAN féminine Maroc-2024 annoncée

La Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité d’Organisation Local (COL) ont révélé l’ouverture prochaine de la billetterie pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine 2024 au Maroc. La compétition se déroulera du 5 au 26 juillet 2024. Les premiers tickets seront disponibles à partir du 26 juin pour les détenteurs de cartes Visa, avant une ouverture générale le 28 juin.

Les billets seront exclusivement en vente sur la plateforme https://webook.com, avec trois catégories proposées : Premium, Catégorie 1 et Catégorie 2. Le match inaugural opposera le Maroc à la Zambie dans le nouveau Stade Olympique de Rabat, le 5 juillet à 21h00 heure locale.

Détails sur la première phase de vente des billets pour la CAN féminine

La première phase de commercialisation des billets pour la CAN féminine 2024 débutera le 26 juin, exclusivement pour les détenteurs de cartes Visa. La vente s’ouvrira ensuite au grand public à partir du 28 juin. Les tickets seront uniquement disponibles en ligne via la plateforme https://webook.com.

Trois catégories de billets sont proposées aux supporters : Premium, Catégorie 1 et Catégorie 2, offrant ainsi une gamme de choix adaptée à tous les budgets. Cette initiative vise à faciliter l’accès à cet événement sportif majeur et à encourager la participation du plus grand nombre.

Présentation des équipes participant à la CAN féminine 2024

La Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024 verra s’affronter douze équipes, réparties en trois groupes. Le groupe A comprend le Maroc, pays hôte, la Zambie, le Sénégal et la RD Congo. Le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie et le Botswana se retrouvent dans le groupe B. Quant au groupe C, il est composé de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.

Ces nations vont rivaliser pour le titre suprême lors de cette compétition qui promet d’être riche en émotions et en performances sportives. Le coup d’envoi sera donné par le match d’ouverture entre le Maroc et la Zambie, le 5 juillet à 21h00, heure locale, dans le tout nouveau Stade Olympique de Rabat.