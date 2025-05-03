CAN féminine de futsal : l’émouvante félicitation du Roi Mohammed VI aux Lionnes victorieuses

L’équipe féminine de futsal du Maroc, surnommée les « Lionnes », a récemment remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Un exploit sportif qui n’a pas manqué de susciter l’admiration et la fierté du Roi Mohammed VI. Dans cet article, nous reviendrons sur ce moment émouvant où le souverain marocain a tenu à féliciter personnellement ces championnes pour leur victoire historique. Une reconnaissance royale qui souligne l’importance du sport féminin au Maroc et en Afrique.

Restez avec nous pour découvrir cette histoire inspirante de succès, de détermination et de reconnaissance.

Le roi Mohammed VI félicite l’équipe féminine de futsal pour leur victoire en Coupe d’Afrique

Le souverain marocain, le Roi Mohammed VI, a exprimé sa fierté et adressé ses chaleureuses félicitations à l’équipe nationale féminine de futsal du Maroc suite à leur triomphe lors de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal. Cette victoire historique, obtenue à Rabat, a non seulement renforcé le développement du football féminin au Maroc, mais a également assuré leur qualification pour la première édition de la Coupe du Monde de futsal aux Philippines.

Le Roi a salué l’esprit patriotique et la performance exceptionnelle des joueuses tout au long du championnat, soulignant leur détermination à continuer à obtenir des résultats honorables sur la scène sportive continentale et internationale.

Impact de cette victoire sur le football féminin au Maroc et en Afrique

Cette victoire inédite a non seulement confirmé la place prépondérante des joueuses marocaines dans le football féminin, mais a également eu un impact significatif sur la perception et le soutien du football féminin au Maroc et en Afrique. Le sacre continental bien mérité a été salué par le Roi Mohammed VI, qui a souligné l’importance de cette réalisation pour le développement constant du football féminin au Maroc.

Cette victoire est une source de fierté pour le pays et renforce la détermination des joueuses à continuer à obtenir des résultats honorables lors des compétitions sportives continentales et internationales.

Reconnaissance royale et souhaits pour l’avenir

Le Roi Mohammed VI a exprimé sa haute estime pour les efforts de tous ceux qui ont contribué à cette victoire continentale méritée, y compris les joueuses, le personnel technique, médical et administratif. Il a salué leur esprit patriotique élevé et leur performance exceptionnelle tout au long du championnat.

Dans son message, le souverain a également formulé des vœux pour un succès et un rayonnement accrus lors des prochaines compétitions continentales et internationales. Il a assuré l’équipe de sa sollicitude et de sa bienveillance, soulignant ainsi l’importance de ce triomphe pour le football féminin marocain et africain.