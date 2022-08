CAN : Serait-ce bientôt la fin des joueurs africains en Europe ?

Alors que les clubs européens s’apprêtent à entamer leurs championnats, certains dirigeants de ces clubs remettent en question les joueurs africains et la CAN sur la table.

En effet, lors des compétitions internationales, les joueurs sont appelés à représenter leurs nations en délaissant leurs clubs. Si pour l’Euro et la Copa América cela ne pose pas vraiment de grands problèmes aux clubs européens, pour la CAN en revanche, ça en est tout autre.

Hormis les éventuelles blessures qu’encourt tout joueur dans une compétition, pouvant être dommageable pour son club d’appartenance, c’est surtout l’organisation de la CAN qui est pointée du doigt.

Depuis la pandémie, cette dernière a connu plusieurs modifications sur son calendrier et cela commence à agacer certains dirigeants de clubs européens.

Je pense que sur le fond il a raison même si la forme laisse à désirer , puisque 90% des joueurs qui participent à la CAN évolue en Europe ,donc nous sommes dans l’obligation de respecter un peu leur calendrier — joke🇨🇲🇧🇷🇲🇬 (@joke54406706) August 3, 2022

Les joueurs africains sur la sellette

Ce mardi, le dirigeant d’un club italien est monté au créneau pour dénoncer le calendrier de la CAN. Dans son discours, qui peut être jugé “limite”, le président de Naples a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.

C’est en effet le déroulement de la CAN en début d’année qui échauffe les esprits. Effectivement, les éliminatoires de la CAN 2023 ont été repoussées au 1er trimestre de 2023, et la compétition proprement dite débutera, selon les prévisions, en début d’année 2024.

Cette période correspond à la période de mi-saison des championnats européens où jouent la majorité des internationaux africains. Une circonstance fâcheuse pour ces clubs qui vont devoir se priver de leur effectif à un moment crucial de leurs championnats respectifs.

Aurelio De Laurentiis veut désormais que les joueurs africains renoncent à participer à la CAN pour signer à Naples. pic.twitter.com/Gop6EIxhZC — Actu Foot (@ActuFoot_) August 2, 2022

Pour ce faire, certains dirigeants n’hésitent pas à donner un ultimatum à leurs joueurs. C’est le cas de Aurelio De Laurentiis qui dit “ne plus vouloir de joueurs africains à l’avenir, tant que ce problème sur le calendrier de la CAN ne sera pas solutionné”.

Reste à voir quelle sera la réaction des organisateurs de la CAN et le choix des joueurs concernés.