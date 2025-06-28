Canicule au Maroc : alerte rouge ce weekend avec des températures record

Le Maroc est sur le point de connaître un weekend exceptionnellement chaud. En effet, une canicule sans précédent s’apprête à frapper le pays avec des températures record. L’alerte rouge a été déclenchée par les autorités météorologiques, invitant la population à prendre toutes les précautions nécessaires pour faire face à cette vague de chaleur intense. Dans cet article, nous vous donnerons tous les détails sur cette situation climatique extrême et vous proposerons des conseils pratiques pour vous protéger efficacement de la canicule.

Restez connectés pour en savoir plus sur ce phénomène météorologique qui promet de marquer l’été 2025 au Maroc.

Canicule exceptionnelle au Maroc : alerte chergui jusqu’au 1er juillet

Le Maroc est actuellement sous l’emprise d’une canicule hors norme, qui a débuté vendredi et devrait perdurer jusqu’au mardi 1er juillet. Cette vague de chaleur, qualifiée de chergui, se distingue par des températures largement au-dessus des moyennes saisonnières. Les prévisions météorologiques annoncent des pics de chaleur ce week-end avec des températures pouvant atteindre 35 degrés sur les côtes atlantiques nord et centre, 42 degrés sur les plaines atlantiques et même jusqu’à 47 degrés dans les plaines intérieures, l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est et les provinces du Sud.

Face à cette situation exceptionnelle, la Direction Générale de la Météorologie nationale appelle à une vigilance accrue, notamment pour les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques.

Recommandations pour faire face à la canicule

La Direction Générale de la Météorologie nationale insiste sur l’importance de prendre des mesures préventives face à cette vague de chaleur. Les groupes les plus vulnérables, tels que les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques, doivent être particulièrement vigilants. Il est recommandé de rester à l’ombre autant que possible, d’éviter tout effort physique durant les heures les plus chaudes de la journée et de s’hydrater régulièrement, même en l’absence de soif.

Il est également crucial de surveiller les symptômes d’un coup de chaleur, comme la fatigue, les maux de tête ou les nausées. En outre, une prudence extrême est conseillée lors des activités nautiques pour éviter les risques de choc thermique.

Prudence lors des activités nautiques et suivi de la météo

Les autorités mettent l’accent sur la nécessité d’une prudence accrue lors des baignades et autres activités nautiques, en raison du risque élevé de choc thermique. La sécurité doit être la priorité absolue.

De plus, il est vivement conseillé de rester informé de l’évolution de la situation météorologique en suivant régulièrement les mises à jour de la météo nationale. Cette vigilance permettra à chacun d’adapter ses activités et comportements face à cette canicule exceptionnelle.