Canicule au Maroc : Dimanche 29 juin 2025, une chaleur étouffante attendue !

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur sans précédent ce dimanche 29 juin 2025 au Maroc. Les températures sont attendues à des niveaux record, rendant l’atmosphère étouffante et difficilement supportable. Cette canicule exceptionnelle, qui s’annonce déjà comme un événement météorologique majeur, suscite de nombreuses inquiétudes. Comment se préparer ? Quels sont les risques pour la santé ? Comment protéger les plus vulnérables ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article, tout en vous fournissant les dernières prévisions météorologiques pour cette journée qui s’annonce historique.

Prévisions météo du dimanche 29 juin 2025 : un temps chaud et instable

La Direction générale de la météorologie a dévoilé ses prévisions pour le dimanche 29 juin 2025. Le paysage climatique sera marqué par une chaleur intense, notamment sur les côtes nord et centre, les régions de l’Atlas, l’extrême sud-est et l’intérieur des provinces sud. Des nuages instables avec quelques ondées éparses sont attendus sur les Haut et Anti-Atlas et leurs régions avoisinantes.

Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes sont prévues sur plusieurs régions, accompagnées de chasse-poussières par endroits. Les températures minimales oscilleront entre 16 et 30°C tandis que les maximales connaîtront une légère hausse dans certaines régions. Enfin, la mer sera relativement calme en Méditerranée et sur le Détroit, mais plus agitée le long du littoral atlantique.

Zoom sur les conditions météorologiques régionales

Les côtes et plaines du Nord et Centre, ainsi que l’extrême Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud connaîtront une chaleur parfois extrême. Les Haut et Anti-Atlas et leurs régions limitrophes seront sous l’emprise de nuages instables avec des averses éparses. Une brume locale est prévue le matin et la nuit près des côtes Centre et Sud et sur la rive méditerranéenne.

Des vents forts souffleront sur le Sud-Est, les régions Centre, les provinces sahariennes, la région de Tanger et l’Atlas, provoquant des chasse-poussières. Les températures minimales varieront entre 16 et 30°C, tandis qu’une légère hausse est attendue ailleurs. La mer sera peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, mais plus mouvementée le long de l’Atlantique.

Focus sur les températures et l’état de la mer

Les températures minimales prévues pour ce dimanche 29 juin 2025 varieront entre 25 et 30°C dans le Sud-Est, l’Est des provinces sahariennes, le Souss et l’intérieur des plaines du Nord et Centre. Elles oscilleront entre 21 et 26°C sur le reste des plaines, le Rif et la région de Tanger, tandis qu’elles seront comprises entre 16 et 23°C ailleurs.

En journée, une baisse des températures est attendue sur les côtes Centre, le Souss et le Nord-Ouest des provinces Sud, avec une légère hausse dans les autres régions. Quant à l’état de la mer, elle sera calme à légèrement agitée en Méditerranée et sur le Détroit, mais plus remuante le long du littoral atlantique.