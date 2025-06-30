Canicule au Maroc: lundi s’annonce brûlant, voici les villes les plus touchées

Alors que le Maroc est frappé par une vague de chaleur sans précédent, la journée de lundi s’annonce particulièrement torride. Les températures grimpent en flèche et certaines villes sont plus touchées que d’autres. Dans cet article, nous vous dévoilerons les régions les plus affectées par cette canicule exceptionnelle. Préparez-vous à affronter cette fournaise et découvrez comment les habitants tentent de se protéger de ce climat extrême.

Restez connectés pour connaître les dernières mises à jour météorologiques et les prévisions pour les jours à venir.

Prévisions météo du 30 juin 2025 : Chaleur intense et orages isolés au programme

La Direction générale de la météorologie annonce une journée du lundi 30 juin 2025 marquée par des températures élevées, voire très élevées, sur les plaines Nord et Centre, le Saiss, le sud du Rif, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Sud-Est ainsi que l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes. Un temps plus modéré est attendu sur le Moyen Atlas et l’Oriental.

Des nuages légèrement instables pourraient provoquer des ondées et des orages épars sur les Haut et Anti-Atlas et leurs versants Est. Des rafales de vent assez fortes sont également prévues sur le Sud-Est, les régions Centre, les provinces sahariennes, la région de Tanger et l’Atlas, avec risque de chasse poussières.

Brume matinale et nocturne, rafales de vent et variations de température

La brume locale se manifestera au lever et au coucher du soleil sur la rive méditerranéenne ainsi qu’aux abords des côtes Centre et Sud. Des vents soutenus sont attendus dans le Sud-Est, les régions centrales, les provinces sahariennes, la région de Tanger et l’Atlas, soulevant parfois de la poussière.

Les températures minimales oscilleront entre 30/35°C dans l’extrême Sud-Est, 17/25°C sur l’Atlas, le Sud, la rive méditerranéenne et l’Est du pays, et 25/30°C ailleurs dans le Royaume. Une baisse de la température diurne est prévue sur les côtes Centre, le Souss et l’ouest des provinces du Sud. Enfin, la mer sera calme en Méditerranée, légèrement agitée sur le Détroit et plus mouvementée ailleurs.

État de la mer sur les côtes marocaines

La Méditerranée présentera une mer belle, offrant des conditions idéales pour les activités nautiques. Le Détroit sera quant à lui légèrement agité, passant de belle à peu agitée. Entre Cap Spartel et Boujdour, les vagues seront plus prononcées, avec une mer oscillant entre peu agitée et agitée.

Au sud de Cap Barbas, la mer sera généralement agitée, avec des périodes d’agitation forte pendant la nuit. Les navigateurs et les amateurs de sports nautiques sont donc invités à faire preuve de prudence dans ces zones. Ces prévisions peuvent évoluer en fonction des conditions météorologiques.