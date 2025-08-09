Canicule au Maroc : préparez-vous à une vague de chaleur ce samedi 9 août 2025

Le Maroc se prépare à affronter une vague de chaleur intense ce samedi 9 août 2025. Alors que l’été bat son plein, la canicule s’annonce particulièrement sévère cette année. Les températures devraient atteindre des sommets inédits, mettant à rude épreuve les habitants et les infrastructures du pays. Comment se préparer à cette situation exceptionnelle ? Quels sont les bons gestes à adopter pour se protéger de la chaleur ?

Cet article vous apporte toutes les réponses pour faire face à cette canicule au Maroc. Restez informés et prenez soin de vous en ces temps de fortes chaleurs.

Prévisions météo du samedi 9 août 2025 : chaleur intense et averses orageuses au programme

La Direction générale de la météorologie annonce une journée du samedi 9 août 2025 marquée par des températures élevées, notamment sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes. Des averses orageuses sont également attendues sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et l’extrême Sud du pays. Les régions côtières Nord et Centre connaîtront des formations brumeuses matinales et nocturnes.

Des rafales de vent assez fortes toucheront les provinces sahariennes, les côtes Centre et le Tangérois. La température minimale variera entre 12°C sur les Haut et Moyen Atlas et 32°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud. Une hausse générale des températures est prévue en journée.

Des rafales de vent et des températures minimales à prévoir

Les provinces sahariennes, les côtes Centre et le Tangérois seront soumises à des rafales de vent assez fortes ce samedi 9 août 2025. En ce qui concerne les températures minimales, elles seront de l’ordre de 27/32°C dans les régions extrêmes Sud-Est et Sud. Les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces sud connaîtront des températures entre 23 et 29°C.

Sur les Haut et Moyen Atlas, le mercure descendra entre 12 et 18°C tandis que le reste du pays enregistrera des températures de 17 à 22°C. Une augmentation générale des températures est attendue durant la journée.

Augmentation des températures et conditions maritimes prévues

La journée du samedi 9 août 2025 sera marquée par une élévation générale des températures, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie. En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera calme à légèrement agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Mehdia. Cependant, au sud, les eaux seront légèrement à modérément agitées.

Il est donc recommandé aux navigateurs et aux amateurs de sports nautiques de prendre leurs précautions. Ces informations sont susceptibles d’évoluer, il est donc conseillé de consulter régulièrement les mises à jour météorologiques.