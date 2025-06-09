Canicule au Maroc : préparez-vous à une vague de chaleur intense ce lundi 09 juin 2025

Le Maroc se prépare à affronter une canicule d’une intensité exceptionnelle ce lundi 09 juin 2025. Une vague de chaleur intense est attendue sur l’ensemble du territoire, mettant les habitants et les autorités en alerte. Comment se préparer à cette situation extrême ? Quels sont les risques liés à ces températures élevées ? Cet article vous apporte des réponses concrètes pour faire face à cette canicule marocaine.

Restez informé et protégez-vous efficacement contre les dangers de la chaleur excessive.

Prévisions météo du lundi 09 juin 2025 : Chaleur, brume et rafales de vent au programme

La Direction générale de la météorologie annonce un temps chaud pour ce lundi 09 juin 2025, particulièrement dans le Sud-Est, l’Est des provinces sahariennes, l’Oriental et les plaines à l’Ouest de l’Atlas. Des formations brumeuses ou bruines locales sont attendues en matinée et en soirée près des côtes Nord et Centre ainsi que sur le Nord des provinces du Sud.

Le Moyen Atlas et le Rif verront l’apparition de nuages cumuliformes avec quelques pluies éparses et orages isolés. Des rafales de vent assez fortes sont prévues sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces du Sud, ainsi qu’occasionnellement sur l’Oriental.

Températures prévues : variations notables sur le Nord-Ouest et ailleurs

Les températures minimales oscilleront entre 10/15°C sur les Haut et Moyen Atlas, tandis que l’Oriental, le Saiss, le Rif, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, Tadla et le Sud-Est connaîtront des températures plus élevées, autour de 20/25°C. Le reste du Royaume devrait enregistrer des températures minimales de 16/20°C.

Une baisse des températures est attendue sur le Nord-Ouest, tandis qu’une légère hausse sera observée ailleurs. En ce qui concerne la mer, elle sera belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Conditions maritimes pour le lundi 09 juin 2025 : Calme en Méditerranée, agitation sur l’Atlantique

En ce qui concerne les conditions maritimes, la Direction générale de la météorologie prévoit une mer calme à légèrement agitée en Méditerranée et dans le Détroit. Cependant, les navigateurs devront faire preuve de prudence le long du littoral atlantique où la mer sera de peu agitée à agitée. Ces prévisions sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques.

Il est donc recommandé aux usagers de la mer de se tenir informés régulièrement des mises à jour.