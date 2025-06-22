Canicule au Maroc : une baisse surprenante des prix de la volaille en perspective

Alors que le Maroc traverse une période de canicule intense, un phénomène inattendu se profile à l’horizon. En effet, les prix de la volaille pourraient connaître une baisse significative dans le royaume chérifien. Cette situation, qui peut sembler paradoxale au premier abord, mérite d’être analysée en profondeur. Quels sont les facteurs qui pourraient entraîner cette diminution des tarifs ? Comment cela va-t-il impacter les consommateurs et les producteurs ?

C’est ce que nous allons tenter de décrypter dans cet article, en nous appuyant sur les données récentes et les prévisions des experts du secteur.

Chute des tarifs de la volaille à Casablanca

Une diminution notable des prix de la volaille est observée sur plusieurs marchés casablancais. Selon un expert du domaine, cette baisse, survenue après Aïd Al-Adha, est principalement due à l’augmentation des températures. Actuellement, le kilo de poulet s’échange à 15 dirhams sur le marché de gros.

Cependant, malgré cette réduction, les coûts demeurent supérieurs à ceux des années précédentes. Cette situation s’explique par divers facteurs, dont l’augmentation du prix des poussins et des aliments pour volaille. Said Jenah, membre de l’Association nationale des éleveurs de volailles, confirme cette tendance.

Facteurs influençant les prix de la volaille au Maroc

Plusieurs éléments contribuent à maintenir les tarifs de la volaille à un niveau élevé sur l’ensemble des marchés marocains, malgré une récente baisse. Parmi ces facteurs, l’augmentation du coût des poussins et des aliments pour volaille joue un rôle prépondérant. Said Jenah, membre de l’Association nationale des éleveurs de volailles, confirme cette réalité.

Il souligne que ces augmentations ont un impact direct sur le coût global de la volaille, rendant les prix plus élevés comparativement aux années précédentes. Ainsi, malgré les fluctuations saisonnières, les tendances à long terme indiquent une hausse constante des prix de la volaille.

Le point de vue de Said Jenah sur la situation actuelle des prix de la volaille

Said Jenah, membre éminent de l’Association nationale des éleveurs de volailles, a exprimé son avis sur la situation actuelle des prix de la volaille. Malgré une récente baisse, il insiste sur le fait que les tarifs restent supérieurs à ceux des années précédentes. Selon lui, cette hausse persistante s’explique principalement par l’augmentation du coût des poussins et des aliments pour volaille.

Ces facteurs ont un impact direct sur le coût global de la volaille, ce qui maintient les prix à un niveau élevé, malgré les fluctuations saisonnières. Ainsi, la tendance générale indique une augmentation constante des prix de la volaille.