Canicule au Maroc : une vague de chaleur intense attendue ce lundi 18 août 2025

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense au Maroc ce lundi 18 août 2025. Alors que l’été bat son plein, le pays se prépare à vivre une canicule exceptionnelle. Les températures devraient grimper en flèche, mettant à rude épreuve les habitants et les infrastructures. Comment se préparer à cette situation ?

Quels sont les risques liés à cette canicule ? Cet article vous apportera toutes les réponses nécessaires pour faire face à cette vague de chaleur sans précédent. Restez connectés pour plus d’informations sur cette actualité brûlante.

Prévisions météo du lundi 18 août 2025 : chaleur et orages au programme

La Direction générale de la météorologie annonce une journée chaude, voire très chaude dans certaines régions, pour ce lundi 18 août 2025. Les plaines intérieures Nord et Centre, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Sud-Est ainsi que l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes seront particulièrement touchés par cette vague de chaleur.

Par ailleurs, des nuages bas accompagnés de brume ou de brouillard sont attendus sur la Méditerranée et les côtes Atlantiques. Des orages ponctués d’ondées ou d’averses sont également prévus sur le Sud et l’Est des provinces sahariennes, l’Atlas, les plateaux de Phosphates et sur l’Est des Rif.

Phénomènes météorologiques particuliers attendus

En plus de la chaleur, d’autres phénomènes météorologiques sont prévus. Le chergui local, vent chaud et sec, soufflera sur les plaines intérieures Nord et Centre, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes. Des chasses-poussières locales sont attendues sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

Des rafales de vent assez fortes toucheront les plaines atlantique Centre et l’Ouest des provinces sahariennes. Ces conditions pourraient affecter les activités en plein air et nécessitent une vigilance accrue. Enfin, la mer sera belle en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et au Sud.

Évolution des températures et conditions maritimes pour la journée

La journée du lundi 18 août 2025 verra une augmentation des températures sur la Méditerranée, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes. En revanche, une baisse est attendue dans les autres régions. Sur le plan maritime, la Méditerranée présentera une mer calme, tout comme le Détroit qui sera légèrement agité.

Entre Cap Spartel et Larache, la mer passera de belle à peu agitée en après-midi. Au Sud, les conditions maritimes seront plus mouvementées, oscillant entre peu agitée et agitée. Ces prévisions sont essentielles pour les activités nautiques et la navigation.