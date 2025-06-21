Canicule au Maroc : une vague de chaleur intense attendue ce samedi 21 juin 2025

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense au Maroc ce samedi 21 juin 2025. La canicule, phénomène météorologique redouté par beaucoup, est sur le point de frapper le royaume chérifien avec une force sans précédent. Les températures devraient grimper en flèche, rendant la vie quotidienne difficile pour les habitants et les touristes. Comment se préparer à cette situation exceptionnelle ? Quels sont les risques liés à une telle hausse des températures ?

Cet article vous apportera toutes les réponses nécessaires pour faire face à cette canicule marocaine. Restez informés et protégez-vous contre les dangers de la chaleur extrême.

Prévisions météo du 21 juin 2025 : Chaleur et orages au programme

La Direction générale de la météorologie a dévoilé ses prévisions pour le samedi 21 juin 2025. Une chaleur intense est attendue dans plusieurs régions, notamment le sud du Rif, le Saiss, la vallée de Moulouya, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, ainsi que les plaines de Tadla et Rehamna. Le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes ne seront pas épargnés.

Par ailleurs, des foyers orageux accompagnés d’ondées, voire de grêle locale, sont à prévoir sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants Est, le Rif et les plateaux de Phosphates. Des rafales de vent assez fortes avec des chasses-poussières locales sont également prévues sur l’Atlas, le Saiss, le Sud-Est, les côtes Centre et les provinces Sud.

Conditions météorologiques spécifiques par région

Les plaines Atlantiques Nord et Centre, ainsi que l’ouest de la Méditerranée et des provinces sahariennes, connaîtront des nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses locales. Les températures minimales oscilleront entre 21/27°C sur les plaines de Tadla, la vallée de Moulouya et le Sud-Est, et 16/22°C sur le reste du Royaume.

Une hausse de température est attendue sur le Moyen Atlas, l’Anti-Atlas et le sud des provinces sahariennes, tandis qu’une baisse est prévue ailleurs. Enfin, la mer sera belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Dakhla et agitée à forte au sud de Dakhla.

Évolution des températures et état de la mer

Le Moyen Atlas, l’Anti-Atlas et le sud des provinces sahariennes connaîtront une augmentation de la température. En revanche, une diminution est prévue dans les autres régions du pays. Concernant les conditions maritimes, elles seront relativement calmes en Méditerranée et sur le Détroit avec une mer allant de belle à peu agitée.

Au nord de Dakhla, la mer sera légèrement plus mouvementée, passant de peu agitée à agitée. Plus au sud de Dakhla, les conditions seront plus difficiles avec une mer agitée à forte. Ces informations sont essentielles pour les navigateurs et les personnes envisageant des activités maritimes.