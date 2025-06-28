Canicule au Maroc: une vague de chaleur intense attendue ce samedi, soyez prêts!

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense ce samedi au Maroc! La canicule est de retour et promet des températures record. Les prévisions météorologiques annoncent un épisode caniculaire exceptionnel qui pourrait bien marquer l’été 2025. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour vous aider à mieux appréhender cette situation et à prendre les mesures adéquates pour vous protéger de la chaleur.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette canicule imminente et découvrir nos conseils pour y faire face efficacement.

Prévisions météo du samedi 28 juin 2025 : un temps chaud et orageux attendu

Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, le samedi 28 juin 2025 sera marqué par une chaleur intense sur les côtes et les plaines du Nord et du Centre, ainsi que dans les régions de l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud. Des orages ponctués d’ondées ou d’averses sont à prévoir sur les Hauts et Moyen Atlas, le Sud de l’Oriental et probablement sur le Rif. Le ciel sera légèrement à occasionnellement nuageux sur l’Est des provinces Sahariennes.

Des rafales de vent assez fortes sont attendues sur le Sud-Est, les régions Centre et Sud, la région de Tanger, l’Atlas et l’Oriental avec des chasses-poussières localisées. Les températures minimales varieront entre 16°C et 30°C selon les régions. La mer sera calme à légèrement agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et légèrement agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Impact de la chaleur intense sur les régions concernées

Cette vague de chaleur pourrait avoir des conséquences notables sur les zones touchées. Les côtes et plaines du Nord et du Centre, l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud pourraient connaître une hausse significative des températures, pouvant atteindre jusqu’à 30°C. Cette chaleur intense peut entraîner des risques sanitaires, notamment des coups de chaleur et des déshydratations. Il est donc recommandé à la population de rester vigilante, de s’hydrater régulièrement et d’éviter les expositions prolongées au soleil.

De plus, cette chaleur pourrait également avoir un impact sur l’agriculture locale, en particulier dans les régions de l’Anti-Atlas et du Sud-Est où les cultures sont déjà soumises à des conditions climatiques difficiles.

Orages et averses : les régions à surveiller

Les Hauts et Moyen Atlas, le Sud de l’Oriental et potentiellement le Rif sont des zones où des orages accompagnés d’ondées ou d’averses sont attendus. Ces conditions météorologiques peuvent entraîner des risques d’inondations locales et de glissements de terrain. Il est donc essentiel pour les habitants de ces régions de rester vigilants et de suivre les recommandations des autorités locales en matière de sécurité.

En cas d’orage, il est conseillé de se mettre à l’abri, d’éviter les déplacements inutiles et de ne pas s’approcher des cours d’eau. De plus, la prudence est de mise sur les routes, notamment en montagne, où la visibilité peut être réduite et les conditions de conduite difficiles.