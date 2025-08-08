Canicule au Maroc : vague de chaleur intense attendue ce vendredi 08 août 2025

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense au Maroc ce vendredi 08 août 2025. Alors que l’été bat son plein, le mercure est sur le point de grimper encore plus haut, faisant craindre une canicule sans précédent. Les températures extrêmes attendues pourraient bien mettre à rude épreuve la résilience des habitants et des infrastructures du pays.

Restez connectés pour découvrir les prévisions météorologiques détaillées, les conseils pour se protéger de la chaleur et les mesures prises par les autorités pour faire face à cette situation exceptionnelle.

Prévisions météo du 08 août 2025 : Chaleur, orages et nuages bas au programme

La Direction générale de la météorologie a dévoilé ses prévisions pour le vendredi 08 août 2025. Les régions des plaines intérieures Centre, du Sud-Est et de l’intérieur des provinces du Sud devraient connaître une journée chaude. Des orages ponctués d’ondées ou d’averses sont attendus sur l’Atlas, ses versants Est et l’Oriental. Les régions côtières Nord et Centre seront enveloppées de nuages bas matinaux et nocturnes, accompagnés de formations brumeuses.

Des rafales de vent assez fortes souffleront sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces sahariennes, provoquant des chasse-poussières locales. Enfin, une hausse des températures est prévue sur l’Ouest et le Sud des provinces sahariennes, le Souss, les plaines Atlantiques Nord et Centre et les Haut et Moyen Atlas.

Conditions atmosphériques spécifiques attendues : vents forts, brume et chasse-poussières

Les prévisions météorologiques pour le 08 août 2025 indiquent des conditions atmosphériques particulières. Des rafales de vent assez fortes sont attendues sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces sahariennes. Ces vents pourraient provoquer des chasse-poussières locales dans ces régions. Par ailleurs, les régions côtières Nord et Centre devraient connaître des formations brumeuses dues à des nuages bas matinaux et nocturnes.

Ces conditions pourraient affecter la visibilité, notamment pour les usagers de la route. Il est donc recommandé d’adopter une conduite prudente. Enfin, une hausse des températures est prévue sur certaines régions, notamment l’Ouest et le Sud des provinces sahariennes, le Souss, les plaines Atlantiques Nord et Centre et les Haut et Moyen Atlas.

Températures et état de la mer : variations notables à prévoir

Les températures minimales devraient osciller entre 27/32°C dans les régions extrêmes du Sud-Est et du Sud, 23/29°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces du sud, 12/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et 17/22°C sur le reste du territoire.

Quant aux températures maximales, elles seront en hausse sur l’Ouest et le Sud des provinces sahariennes, le Souss, les plaines Atlantiques Nord et Centre et les Haut et Moyen Atlas. En ce qui concerne l’état de la mer, elle sera calme en Méditerranée, légèrement agitée sur le Détroit et au nord d’Assilah et plus agitée sur le reste du littoral. Ces informations sont essentielles pour les marins et les amateurs de sports nautiques.