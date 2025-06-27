Canicule au Maroc : vague de chaleur intense attendue ce vendredi 27 juin 2025

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense au Maroc ce vendredi 27 juin 2025. Alors que l’été bat son plein, le mercure est sur le point de grimper encore plus haut, faisant craindre une canicule sans précédent. Les températures extrêmes attendues pourraient bien mettre à rude épreuve la résilience des habitants et des infrastructures du pays.

Restez connectés pour découvrir les prévisions météorologiques détaillées, les conseils pour se protéger de la chaleur et les mesures prises par les autorités pour faire face à cette situation exceptionnelle.

Prévisions météo du 27 juin 2025 : chaleur et averses orageuses au programme

La Direction générale de la météorologie annonce une journée chaude pour ce vendredi 27 juin 2025, particulièrement sur les côtes, les plaines Nord et Centres, ainsi que dans les régions de l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est, l’intérieur des provinces Sud et l’Oriental.

Par ailleurs, des ondées ou averses orageuses avec risque de grêle sont à prévoir sur les régions des Haut et Moyen Atlas, les plaines Centres, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, l’Oriental, le Saiss et le Rif. Une hausse sensible des températures maximales est également attendue sur les plaines atlantiques et le Nord-Ouest des provinces Sahariennes.

Conditions atmosphériques : nuages, brume et rafales de vent

Le ciel sera peu à passagèrement nuageux sur le reste du Nord et du Centre. Une brume locale est également prévue le matin et la nuit près des côtes Nord et Centres ainsi que sur le Nord-Ouest des provinces Sahariennes. Des rafales de vent assez fortes sont attendues sur le Sud-Est, les régions Centre et Sud, la région de Tanger, le Saiss, l’Atlas et l’Oriental.

Ces vents pourraient provoquer des chasse-poussières par endroits. Enfin, la mer sera belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Augmentation notable des températures et conditions maritimes

Une augmentation significative des températures maximales est prévue sur les plaines atlantiques et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, ce qui pourrait entraîner une chaleur intense. En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer Méditerranée devrait être calme à légèrement agitée.

Cependant, des vagues plus importantes sont attendues sur le Détroit et le long du littoral atlantique, où la mer sera de peu agitée à agitée. Ces prévisions météorologiques sont cruciales pour les activités maritimes et les personnes vivant dans ces régions doivent prendre les précautions nécessaires.