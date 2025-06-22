Canicule au Maroc : vague de chaleur intense attendue dès ce weekend dans ces cités

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense au Maroc dès ce weekend. Les températures vont grimper dans plusieurs cités du royaume, annonçant une canicule qui pourrait s’avérer éprouvante pour les habitants et les visiteurs. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour vous préparer à cette situation météorologique exceptionnelle.

Restez informés et prenez les mesures nécessaires pour protéger votre santé et celle de vos proches face à cette canicule imminente.

Prévisions météo : Samedi marqué par des orages et une chaleur intense

La Direction générale de la météorologie (DGM) prévoit pour ce samedi, des conditions météorologiques contrastées à travers le Royaume. Des averses orageuses intenses, accompagnées de grêle locale et de rafales de vent, sont attendues entre 14h et 24h dans les provinces de Khouribga, Ifrane, Khénifra, Fquih Ben Saleh, Béni Mellal, El Kelaa des Sraghna, Azilal et Al Haouz.

Parallèlement, une vague de chaleur sévère touchera les provinces de Ouezzane, Fès, Moulay Yaacoub, Taounate, Sidi Kacem, Fquih Ben Salah et Settat, avec des températures allant de 37 à 43°C.

Continuation de la vague de chaleur dimanche et lundi

La DGM annonce que cette vague de chaleur se poursuivra dimanche et lundi, affectant notamment les provinces de Taounate, Taza, Guercif, Taourirt, Fquih Ben Salah, Khouribga et Béni Mellal. Les températures devraient osciller entre 37 et 42°C dans ces régions. Par ailleurs, des températures encore plus élevées, variant entre 40 et 45°C, sont prévues de samedi à mercredi dans les provinces de Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab.

Il est donc recommandé aux habitants de ces régions de prendre les précautions nécessaires pour faire face à cette canicule.

Implications des températures élevées pour les résidents et visiteurs

Les températures extrêmes prévues dans les provinces de Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab pourraient avoir des conséquences significatives sur la vie quotidienne des résidents et des visiteurs. Ces conditions météorologiques peuvent entraîner des risques pour la santé tels que la déshydratation et les coups de chaleur. Il est donc essentiel de rester hydraté et d’éviter une exposition prolongée au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée.

De plus, ces températures élevées pourraient également affecter les activités agricoles et économiques locales. Les autorités recommandent la prudence et conseillent de suivre régulièrement les mises à jour météorologiques.