Canicule au Maroc : vague de chaleur intense ce jeudi 26 juin 2025, soyez prêts!

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense ce jeudi 26 juin 2025 au Maroc. La canicule s’annonce particulièrement sévère, avec des températures qui pourraient atteindre des records. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour vous aider à mieux comprendre la situation météorologique actuelle et à prendre les mesures appropriées pour vous protéger de cette chaleur extrême.

Restez connectés pour découvrir nos conseils pratiques et efficaces pour faire face à cette canicule sans précédent.

Prévisions météo du 26 juin 2025 : un jeudi sous le signe de la chaleur et des averses orageuses

La Direction générale de la météorologie annonce une journée chaude ce jeudi 26 juin 2025, particulièrement sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes. Les régions Nord et Centre seront enveloppées de nuages bas avec des formations brumeuses.

Des ondées ou averses orageuses sont attendues sur les Haut et Moyen Atlas ainsi que sur le Sud de l’Oriental. Le vent soufflera assez fort sur les régions Centre, le Sud-Est et le Sud, provoquant des chasse-poussières par endroits. Les températures minimales oscilleront entre 17°C et 28°C selon les régions. Enfin, la mer sera peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit.

Chaleur intense et averses orageuses : le cocktail météo du 26 juin 2025

Le thermomètre grimpera ce jeudi 26 juin 2025, notamment dans les plaines intérieures Nord et Centre, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes, selon la Direction générale de la météorologie. Un épais brouillard est prévu sur les côtes et plaines Nord et Centre. Les Haut et Moyen Atlas ainsi que le Sud de l’Oriental pourraient être le théâtre d’ondées ou d’averses orageuses.

Des vents assez forts balayeront les régions Centre, le Sud-Est et le Sud, soulevant parfois de la poussière. Les températures minimales varieront entre 17°C et 28°C en fonction des zones. En Méditerranée et sur le Détroit, la mer sera relativement calme.

Des rafales de vent et une mer agitée : le tableau météo du 26 juin 2025

Le jeudi 26 juin 2025, les régions Centre, Sud-Est et Sud seront balayées par des vents assez forts, soulevant des chasse-poussières à certains endroits, d’après la Direction générale de la météorologie. En Méditerranée et sur le Détroit, les conditions maritimes seront relativement clémentes avec une mer allant de belle à peu agitée.

Cependant, ailleurs, les navigateurs devront faire preuve de prudence car la mer sera de peu agitée à agitée. Ces conditions météorologiques pourraient avoir un impact sur les activités en plein air et la navigation maritime. Il est donc recommandé de rester vigilant et de suivre les mises à jour météorologiques.