Canicule au Maroc : vague de chaleur intense ce mardi 24 juin 2025, soyez prêts!

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense ce mardi 24 juin 2025 au Maroc. La canicule s’annonce particulièrement sévère, avec des températures qui pourraient atteindre des records. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour vous aider à mieux comprendre la situation météorologique actuelle et à prendre les mesures appropriées pour vous protéger de cette chaleur extrême.

Restez connectés pour découvrir nos conseils pratiques et efficaces pour faire face à cette canicule sans précédent.

Prévisions météo du 24 juin 2025 : Chaleur persistante dans l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes

La Direction générale de la météorologie annonce une chaleur soutenue pour ce mardi 24 juin 2025 dans l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes. Des nuages bas et de la brume sont attendus sur les plaines Nord et Centre, le Saiss, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces Sud.

L’Atlas, les Hauts plateaux et l’Est du Saiss, du Souss, du Rif et de la Méditerranée pourraient connaître des orages accompagnés d’ondées ou d’averses, avec un risque local de grêle. Le ciel sera peu à passagèrement nuageux sur le Sud-Est et le Nord-Est des provinces sahariennes. Des rafales de vent assez fortes sont prévues sur l’Oriental, l’Atlas, les côtes Centre et les provinces Sud, avec des chasses-poussières locales.

Conditions météorologiques particulières dans différentes régions du Maroc

Les prévisions météorologiques pour le 24 juin 2025 indiquent une présence de nuages bas et de brume sur les plaines Nord et Centre, le Saiss, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces Sud. Des orages ponctués d’ondées ou d’averses, avec un risque de grêle locale, sont attendus sur l’Atlas, les Hauts plateaux et l’Est du Saiss, du Souss, du Rif et de la Méditerranée.

Le ciel sera légèrement à occasionnellement nuageux sur le Sud-Est et le Nord-Est des provinces sahariennes. Des rafales de vent assez fortes sont également prévues sur l’Oriental, l’Atlas, les côtes Centre et les provinces Sud, pouvant entraîner des chasses-poussières locales.

Températures en baisse et conditions maritimes variées

La Direction générale de la météorologie prévoit une diminution des températures pour ce mardi 24 juin 2025. Les régions de l’Est des provinces Sud, le Sud-Est et l’Oriental devraient connaître des températures minimales oscillant entre 20 et 26°C, tandis que les autres régions du pays devraient enregistrer des températures minimales de 15 à 21°C.

En ce qui concerne les conditions maritimes, elles seront variables selon les zones. La mer sera calme à légèrement agitée en Méditerranée, peu agitée dans le Détroit, modérément agitée au nord de Dakhla et passera d’agitée à forte au Sud. Ces informations sont essentielles pour les activités maritimes et les préparatifs de voyage.